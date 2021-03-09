"Особый подарок": Шевченко стал мировым рекордсменом
Тарас Шевченко стал абсолютным рекордсменом по количеству установленных в мире памятников. Всего их в мире более 1100.
Источник:МИД Украины
В Министерстве иностранных дел рассказали, что информацию о памятниках собирали в течение года.
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Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина – там, где мы живем, говорим на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности,
– говорится в сообщении.
Где расположены памятники
- 99 – 44 странах мира;
- 1068 – на территории Украины.
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