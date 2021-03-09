Тарас Шевченко стал абсолютным рекордсменом по количеству установленных в мире памятников. Всего их в мире более 1100.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что информацию о памятниках собирали в течение года.

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Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина – там, где мы живем, говорим на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности,

– говорится в сообщении.

Где расположены памятники

99 – 44 странах мира;

1068 – на территории Украины.

Обратите внимание! Виталий Кличко 9 марта 2021 года объявил об открытии памятника во Флоренции. Монумент Кобзарю установили на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate, неподалеку от флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. Автором памятника является Олег Пинчук.