Защищаться внешне трудно, если не преодолеть врага внутри, – нардеп "Голоса"
До конца декабря Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о территориальной обороне. В то же время нардепы зарегистрировали свой проект закона.
Соавтор законопроекта и участник боев в российско-украинской войне с позывным "Богема" Андрей Шараскин отметил, что представленный проект сейчас является основным, а не альтернативным. Об этом нардеп от "Голоса" сообщил в эфире 24 канала. По его словам, пока другого законопроекта нет.
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Предпосылки создания проекта
Он отметил, что в 2014 году не государство организовалось и защитило своих граждан, а именно граждане, в том числе волонтеры, защитили свое государство. Поэтому вопрос добровольческих подразделений был острым, большая часть из них вошла в официальные части Нацгвардии и ВСУ. Сейчас, как сказал депутат, украинская добровольческая армия напоминает традиционную Запорожскую Сечь.
Что может помешать проекту
Нардеп отметил, что противодействие с российской стороны будет безумным.
Самое главное, пока мы не преодолеем врага внутри страны, нам будет трудно защищаться внешне,
– заверил Шараскин.
"Мы должны ставить на первый план прежде всего свой национальный интерес. Также мы должны разобраться с вопросом владения оружием, с вопросом подготовки и создания современной модерной инфраструктуры. Сейчас она не может опираться на сухопутные войска", – добавил депутат.
Законопроект о теробороне: что известно
- Внештатный советник руководителя Офиса Президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович сообщил, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о территориальной обороне подадут на рассмотрение Верховной Рады до 29 декабря.
- Нардеп от "Голоса" Андрей Шараскин подал другой проект, который не очень понравился Арестовичу. В частности, он отметил, что в документе есть болезненные вопросы, которые вызывают много дискуссий.
- По мнению Арестовича, депутатский законопроект содержит в себе высокие риски сепаратизма.
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