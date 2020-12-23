До конца декабря Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о территориальной обороне. В то же время нардепы зарегистрировали свой проект закона.

Соавтор законопроекта и участник боев в российско-украинской войне с позывным "Богема" Андрей Шараскин отметил, что представленный проект сейчас является основным, а не альтернативным. Об этом нардеп от "Голоса" сообщил в эфире 24 канала. По его словам, пока другого законопроекта нет.

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Предпосылки создания проекта

Он отметил, что в 2014 году не государство организовалось и защитило своих граждан, а именно граждане, в том числе волонтеры, защитили свое государство. Поэтому вопрос добровольческих подразделений был острым, большая часть из них вошла в официальные части Нацгвардии и ВСУ. Сейчас, как сказал депутат, украинская добровольческая армия напоминает традиционную Запорожскую Сечь.

Что может помешать проекту

Нардеп отметил, что противодействие с российской стороны будет безумным.

Самое главное, пока мы не преодолеем врага внутри страны, нам будет трудно защищаться внешне,

– заверил Шараскин.

"Мы должны ставить на первый план прежде всего свой национальный интерес. Также мы должны разобраться с вопросом владения оружием, с вопросом подготовки и создания современной модерной инфраструктуры. Сейчас она не может опираться на сухопутные войска", – добавил депутат.

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