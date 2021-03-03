Владимир Ратушняк был офицером запаса и далеким от армии. Однако отсиживаться в офисе – ему не позволила ни совесть, ни присяга. Владимир снял дорогой костюм, передал полномочия руководителя в одной из европейских компаний и пошел на войну.

По профессии – белый воротничок, а по духу – авантюрист, поэтому часы под дождем, экстремальные условия и оружие для Владимира являются знакомыми, которые он знает далеко не с момента учений на военной кафедре вуза.

В предыдущем выпуске Непокоренный доброволец Игорь Галушка: впечатляющая история ветерана АТО

Нехватка навыков для войны

Владимир Ратушняк рассказал, что в свое время был инструктором по огневой подготовке и много времени уделял огневой стрельбе.

Однако контролируемая стрельба в тире, имитация врага, и даже свист пуль – это еще не настоящая война. Те, кто в 2014 году решились записаться в ряды украинской армии, и приблизительно не имели даже такой подготовки как у Владимира. "Это были люди идейные, патриотические, но не обученные", – сказал он.

Владимир владел навыками стрельбы, но совсем не имел военного опыта, как и его собратья. Однако тогда времени на длительные инструктажи не было, поэтому от десанта, куда попал Владимир, ждали действий:

оперативных;

слаженных;

четко выполненных.

Как там говорят, с "корабля" они сразу попали не на бал, а в зону выполнения боевых задач.

Задание по разведке местности

По словам десантника, тогда они получили задание по разведке. "Банальное" на словах, не совсем простое в исполнении и очень важное для украинской стороны – ведь информация разведки могла спасти не одну жизнь украинского военного.



Информация разведки имела большое значение для военных / Скриншот с видео 24 канала

"Серая зона – количественный состав противника неизвестный, силы и средства противника – неизвестные, задачей было "нащупать и отойти", – вспомнил Ратушняк. Работать пришлось осторожно, ведь позиции противника были совсем рядом.

На удивление, данные удалось собрать быстро и легко, однако подозрительно. По словам Владимира, там все посмотрели, и будто ничего не обнаружили.

Подготовка вопреки отдыху

Огневая подготовка для Владимира до войны была увлечением, хобби, которое спасло не только его жизнь. Своими навыками ближнего боя в городе он делился с собратьями. Скорость, использование гранат, тактические мероприятия – это все, что тогда было новым для украинской армии.

Читайте также Вернулся из Польши и на войну: ветеран АТО открыл бизнес с нулем в кармане – мотивирующая история

"Командование поставило (задание – 24 канал) максимально подготовить подразделение. Пришлось в некотором регионе найти примерно 2 тысячи шин и построить из них маленький город, где у людей была возможность отработать как индивидуальную, так и подготовку в составе подразделения", – рассказал ветеран.

Подразделение Владимира проходило обучение в промежутках между боевыми задачами. Систематически они отрабатывали каждое движение, наступление и отступление. Иногда это занимало все свободное время, предназначенное для отдыха.

Сначала люди не понимали, зачем это делается, ведь нужен отдых, но потом они "втянулись" и увидели, что они выше других подразделений, ведь постоянно в состоянии боевой готовности,

– сказал Ратушняк.

Такие тренировки научили бойцов быть бдительными, ведь бои в городе подлые, а враг может или не прятаться, и быть, например, пожилым мужчиной интеллигентной внешности.

Первый обстрел

По словам ветерана, на задании, при остановке неизвестного автомобиля – военные якобы нормально с ним пообщались, а через несколько минут развернулись и пошли обратно.



На опасном перекрестке – обстрел / Скриншот с видео 24 канала

Машина скрылась за холмом, а колонна подъезжала к опасному перекрестку. "Участок был выбран очень классно, любая техника, которая была там – сбрасывала скорость и должна была держаться", – сказал Ратушняк.

И здесь мы первый раз попали непосредственно под обстрел. Мы же задание выполнили, то надо было спокойно отойти без потерь,

– вспомнил ветеран.

К счастью, из этой засады все вернулись живыми. Тогда у Владимира и его собратьев возникла идея – вернутся с войны, обязательно создадут стрелковый клуб, чтобы обучать и готовить других. Соответствующую идею они воплотили.

Как военные воплотили идею относительно стрелкового клуба

Все начиналось с маленького клуба, однако затем идея стала мотивацией. На самом деле реальность, в которую вернулись десантники – совсем не такая, как показывают в голливудских фильмах.

Когда все оттуда приехали и демобилизовались, мы все столкнулись с вопросом работы. Моя личная история в том, что я пришел далеко не на ту должность, которую я занимал до войны,

– сказал Владимир Ратушняк.

Делать то, что не нравится после того, как рисковал жизнью – абсурд, и стрелковый клуб стал общественной организацией. Однако несмотря на то, что на его создание получили зеленый свет, все как всегда упиралось в средства, хотя и к этому ветераны подошли по-военному.

Актуально Ситуация на фронте обостриться в любой момент: чего ждать от России

Стрелковый клуб "Карабин" – объединяет

Одним из факторов, для чего создавали соответствующее стрельбище, была социальная адаптация ветеранов, где они находились среди своих, а также – имели возможность отвести душу и вспомнить тех, кто не вернулся, ежегодным марафоном памяти.



Ветеран вместе с побратимами организовал работу стрелкового клуба / Скриншот с видео 24 канала

Сейчас успешный стрелковый клуб "Карабин" объединяет не только ветеранов, но и тех, кто "оттачивает" свои профессиональные навыки:

спортсменов;

действующих военных;

резервистов;

правоохранителей.

Также это полигон, на котором могут вести работу владельцы высокоточного оружия, карабинов и гладкоствольного оружия. Кроме того, соответствующие холмы стали местом постоянных соревнований – это тир для спортивной стрельбы, на нем проводят всеукраинские соревнования по такой стрельбе как:

практическая;

прикладная;

высокоточная.

Впереди цель – выйти на международную арену, хотя эта амбициозная цель имеет свои препятствия, но Владимир ее точно достигнет – ведь знает ее цену.

Тебе дали возможность выйти из боя, а кто-то не смог, значит тогда что – бери и делай, живи, работай и выкладывайся – это самая большая мотивация,

– сказал Владимир Ратушняк.



Владимир Ратушняк о мотивации после войны / Фото 24 канала

Война может разрушить все планы, спустить вниз по карьерной лестнице. Иногда идея рождается в самых необычных местах и тогда важно не упустить тот момент, не обращать внимания на сломанные планы – потому что может это и шанс все начать с начала.