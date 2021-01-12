В Польше 8 января мужчина по имени Лукаш задушил свою жену – украинку Людмилу. В результате трагедии осиротела 3-летняя девочка.

Убийство произошло в городе Соколов-Подляский. Об этом сообщает RDC. Актуально На Тернопольщине супруги пытали мужчину и оставили его умирать на холоде Детали трагедии Супруги подали документы на развод.

Несколько месяцев Лукаш и Людмила уже не жили вместе.

Однако 8 января муж пришел к жене. Людмила как раз была дома одна.

Между супругами вспыхнул конфликт.

В ходе ссоры Лукаш убил Людмилу и скрылся с места происшествия.

Мертвую женщину нашли соседи.

Впоследствии правоохранители задержали ее мужа, Лукаша.

Во время допроса он признался в содеянном.

Мужчина рассказал, что во время ссоры потерял контроль над собой.

Лукашу грозит пожизненное заключение.