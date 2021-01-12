Осиротевшая дочь: в Польше мужчина убил свою жену-украинку
В Польше 8 января мужчина по имени Лукаш задушил свою жену – украинку Людмилу. В результате трагедии осиротела 3-летняя девочка.
Убийство произошло в городе Соколов-Подляский. Об этом сообщает RDC.
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Детали трагедии
- Супруги подали документы на развод.
- Несколько месяцев Лукаш и Людмила уже не жили вместе.
- Однако 8 января муж пришел к жене. Людмила как раз была дома одна.
- Между супругами вспыхнул конфликт.
- В ходе ссоры Лукаш убил Людмилу и скрылся с места происшествия.
- Мертвую женщину нашли соседи.
- Впоследствии правоохранители задержали ее мужа, Лукаша.
- Во время допроса он признался в содеянном.
- Мужчина рассказал, что во время ссоры потерял контроль над собой.
- Лукашу грозит пожизненное заключение.
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