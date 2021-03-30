"Ощадбанк" против России: суд отменил решение о возмещении потерь из-за оккупации Крыма
Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Сбербанк против России". Оно касалось возмещения потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова.
Источник:Пресс-служба "Ощадбанка"
Так, суд отменил взыскание с России убытков за оккупацию Крыма. Такое решение суд принял 30 марта 2021 года.
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Сумма возмещения должна была составить 1,1 миллиарда долларов США плюс проценты, начисленные с момента вынесения решения. Россия обжаловала это решение в Национальном суде по месту проведения арбитража, то есть в Париже.
Что говорит "Ощадбанк"
"Ощадбанк" планирует обжаловать решение Парижского апелляционного суда перед Верховным судом. В то же время это решение Апелляционного суда может быть обжаловано во французском кассационном суде.
"Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение,
– заявили в банке.
Что говорят в России
О своей победе в деле уже заявил Минюст России. В издании "Европейская правда" утверждают, что их сообщение содержит дезинформацию. В частности, тезисы России о том, что это решение якобы будет иметь прецедентное значение и в других делах с участием украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в Европе.
Что этому предшествовало
- В марте 2014 года из-за непризнанного референдума в Крыму Украина потеряла полуостров. Россия незаконно его присвоила.
- Впоследствии Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не подконтрольны украинской власти.
- 23 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу "Ощадбанка" о признании и предоставлении ему разрешения по исполнению решения Международного арбитража.
- В июле 2019 года стало известно, что Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании более миллиарда долларов и процентов.
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