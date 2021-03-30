Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Сбербанк против России". Оно касалось возмещения потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова.

Так, суд отменил взыскание с России убытков за оккупацию Крыма. Такое решение суд принял 30 марта 2021 года.

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Сумма возмещения должна была составить 1,1 миллиарда долларов США плюс проценты, начисленные с момента вынесения решения. Россия обжаловала это решение в Национальном суде по месту проведения арбитража, то есть в Париже.

Справка. 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов.

Что говорит "Ощадбанк"

"Ощадбанк" планирует обжаловать решение Парижского апелляционного суда перед Верховным судом. В то же время это решение Апелляционного суда может быть обжаловано во французском кассационном суде.

"Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение,

– заявили в банке.

Что говорят в России

О своей победе в деле уже заявил Минюст России. В издании "Европейская правда" утверждают, что их сообщение содержит дезинформацию. В частности, тезисы России о том, что это решение якобы будет иметь прецедентное значение и в других делах с участием украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в Европе.

Что этому предшествовало