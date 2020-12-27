Наполнить водохранилища оккупированного Россией Крыма осадками не удастся. Даже если зимой и весной 2021 года их будет много.

Так считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".

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Осадки не помогут

По его словам, сейчас осадки не являются стокоформирующими. Они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но не формируют сток.

И это четко показано в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед (оккупационными российскими – 24 канал) властями Крыма,

- отметил Яцюк.

Также он добавил, что ситуация с обезвоживанием оккупированного Крыма в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Водоснабжение в Крыму: коротко