Ситуация не изменится: осадки не спасут Крым от нехватки воды 2021 года
Наполнить водохранилища оккупированного Россией Крыма осадками не удастся. Даже если зимой и весной 2021 года их будет много.
Так считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".
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Осадки не помогут
По его словам, сейчас осадки не являются стокоформирующими. Они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но не формируют сток.
И это четко показано в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед (оккупационными российскими – 24 канал) властями Крыма,
- отметил Яцюк.
Также он добавил, что ситуация с обезвоживанием оккупированного Крыма в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.
Водоснабжение в Крыму: коротко
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили.
- По заявлениям экологов, чрезмерное использование воды из подземных источников привело к засолению почв на полуострове.
- В Министерстве иностранных дел России считают, что проблему вододефицита в Крыму решат независимо от действий Украины.
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