В США осудили гражданина Украины Александра Мусиенко. Дело касалось организации международной схемы по отмыванию денег в интернете.

С помощью соответствующей схемы были легализованы миллионы долларов. В то же время свою вину в электронном мошенничестве мужчина признал.

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"Согласно судебным документам, с 2009 по 2012 год 38-летний Александр Мусиенко сотрудничал с восточноевропейскими хакерами, чтобы получить более 3 миллионов долларов с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные деньги за границей", – говорится в сообщении.

Мужчину, который является выходцем из Одессы, приговорили к 87 месяцам заключения – более 7 лет. Также Мусиенко обязали выплатить компенсацию более чем в 98,7 тысячи долларов.

Сотрудничество Мусиенко с хакерами

Александр Мусиенко путем обмана нанял финансовых помощников, которые были уверены, что работают на законный бизнес. В сентябре 2011 года они взломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели примерно 296,3 тысячи долларов на 2 банковских счета, которые контролировал Мусиенко.

Его арестовали в Южной Корее в 2018 году, а в США экстрадировали в 2019 году. Весной того же года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко.

Обратите внимание! Сотрудники ФБР обнаружили на ноутбуке украинца файлы, содержащие примерно 120 тысяч номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию.