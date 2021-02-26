Под Офисом Президента 27 февраля должна состояться акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Организаторы заявили, что против них готовят провокации в частности обыски.

Организаторы утверждают, что целью возможных провокаций является запугивание людей.

Важно К организаторам протеста за Стерненко пришла полиция с протоколом: говорят, хотели в туалет

Что говорят организаторы

Уверяют, что кто-то намерен давить и не дать "вывести" людей на улицы.

Также нам известно о других провокациях, призванных не допустить организаторов и людей из регионов на событие, а также провокации непосредственно на месте,

– отметили организаторы.

Кроме этого, для координации протестов создали телеграм-канал. Утверждают, что администраторы сообщества будут на связи все время.

Обратите внимание! К организаторам протеста за Стерненко пришла полиция с протоколом о конфликте интересов. Его хотели вручить украинскому юристу Роману Маселко из-за голосования в отношении судьи Татьяны Скочок, бывшей помощницы Андрея Портнова.

Приговор Стерненко и протесты: что известно

Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Приговор касался дела похищения экс-депутата Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривен.

Сам Стерненко подчеркивал, что дело политически мотивировано.

Вечером после приговора вспыхнули протесты во многих украинских городах. В результате пострадали около 40 человек.