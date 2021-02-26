Организаторы акции в поддержку Стерненко заявили о возможных провокациях
Под Офисом Президента 27 февраля должна состояться акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Организаторы заявили, что против них готовят провокации в частности обыски.
Источник:телеграм STERNENKO
Организаторы утверждают, что целью возможных провокаций является запугивание людей.
Важно К организаторам протеста за Стерненко пришла полиция с протоколом: говорят, хотели в туалет
Что говорят организаторы
Уверяют, что кто-то намерен давить и не дать "вывести" людей на улицы.
Также нам известно о других провокациях, призванных не допустить организаторов и людей из регионов на событие, а также провокации непосредственно на месте,
– отметили организаторы.
Кроме этого, для координации протестов создали телеграм-канал. Утверждают, что администраторы сообщества будут на связи все время.
Приговор Стерненко и протесты: что известно
- Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Приговор касался дела похищения экс-депутата Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривен.
- Сам Стерненко подчеркивал, что дело политически мотивировано.
- Вечером после приговора вспыхнули протесты во многих украинских городах. В результате пострадали около 40 человек.
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