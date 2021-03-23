Организатору протеста в поддержку Стерненко Филимонову объявили подозрение
Сергею Филимонову 23 марта объявили подозрение в хулиганстве и использовании оружия. Он был организатором акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко под Офисом Президента 20 марта.
Источник:телеграм-канал "Самозащита"
Активисту вручили подозрение прямо не улице – не дождавшись его адвокатов.
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Как и анонсировала полиция, сегодня начались преследования организаторов субботней акции
– говорится в сообщении.
В чем обвиняют Филимонова
Активисту объявили подозрение по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Теперь организатору акции грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Информацию об объявлении подозрения Филимонову подтвердили в Нацполиции.
"Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности", – заявили полицейские.
Кстати, адвокат Стерненко Маси Найем сказал, что Филимонов является их клиентом: "С ним давно подписан договор с нашей компанией. Позже напишем детали подозрения и будут ли ему избирать меру пресечения".
Что известно о Сергее Филимонове
26 летний Филимонов – украинский общественный деятель родом из Киева. Ранее активист возглавлял киевский центр "Гражданского корпуса Азов" и партии "Национальный корпус". Кроме того, с первых дней российско-украинской войны он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в составе добровольческого батальона "Азов". Под Иловайском Филимонов получил осколочные ранения в руку и спину.
Источник: Википедия
Главное о протесте под Офисом Президента
- 20 марта сторонники Стерненко собрались на акцию под Офисом Президента.
- Однако протест вышел из-под контроля. Часть активистов начала обрисовывать здание красками. Кроме того, они разбили окно.
- Во время протеста правоохранители практически не вмешивались в действия активистов. Они заявили, что те будут отвечать за вандализм в порядке закона.
- Так, сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Его обвинили в хулиганстве.
- В Офисе Президента заявили, что протестующие нанесли ущерб на сумму 2 миллиона гривен.
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