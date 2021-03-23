Сергею Филимонову 23 марта объявили подозрение в хулиганстве и использовании оружия. Он был организатором акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко под Офисом Президента 20 марта.

Активисту вручили подозрение прямо не улице – не дождавшись его адвокатов.

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Как и анонсировала полиция, сегодня начались преследования организаторов субботней акции

– говорится в сообщении.

В чем обвиняют Филимонова

Активисту объявили подозрение по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Теперь организатору акции грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Информацию об объявлении подозрения Филимонову подтвердили в Нацполиции.

"Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности", – заявили полицейские.

Кстати, адвокат Стерненко Маси Найем сказал, что Филимонов является их клиентом: "С ним давно подписан договор с нашей компанией. Позже напишем детали подозрения и будут ли ему избирать меру пресечения".

Что известно о Сергее Филимонове

26 летний Филимонов – украинский общественный деятель родом из Киева. Ранее активист возглавлял киевский центр "Гражданского корпуса Азов" и партии "Национальный корпус". Кроме того, с первых дней российско-украинской войны он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в составе добровольческого батальона "Азов". Под Иловайском Филимонов получил осколочные ранения в руку и спину.

Источник: 26 летний Филимонов – украинский общественный деятель родом из Киева. Ранее активист возглавлял киевский центр "Гражданского корпуса Азов" и партии "Национальный корпус". Кроме того, с первых дней российско-украинской войны он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в составе добровольческого батальона "Азов". Под Иловайском Филимонов получил осколочные ранения в руку и спину.Источник: Википедия

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