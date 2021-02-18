Во время первой волны доведений до самоубийства через интернет в Украине не было уголовной ответственности за это. Соответствующая статья такие формы как содействие и убеждение – не предусматривала.

Но сейчас в Уголовном кодексе произошли изменения. Об этом в эфире сообщила эксперт-криминолог Анна Маляр.

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Злоумышленников можно наказать

По ее словам, если сейчас этих злоумышленников поймают, их можно будет привлечь к ответственности.

Но если говорить о спасении детей, а не о наказании виновных, то только силой правоохранителей этой проблеме нельзя помешать,

– отметила Маляр.

Дело в том, как отметила эксперт, что подростки имеют нестабильную психику: их легко в чем-то убедить, уговорить и легко что-то внушать. Если 10–20 лет назад это происходило вербально, то сейчас масштабы совсем другие – на самоубийство "подбивают" в социальных сетях.

Происходит интерактивное воздействие на детей

Криминолог отметила, что сейчас влияние на психику детей происходит не только вербальное, но и интерактивное (через картинки и видео). Поэтому с этой проблемой должны работать родители, школа и государство.

В Украине есть вирусное свойство информации о самоубийстве. Детям нужно создавать других кумиров, другие ценности. Детское кино, литература, сайты необходимо разрабатывать и создавать на уровне государства,

– отметила Маляр.

Кстати! Через социальные сети жертвами манипуляций и доведения до самоубийств чаще всего становятся дети из благополучных семей. Ведь у этих детей не отработан механизм проверки.

Несут ли ответственность работники школы

По словам эксперта, для того, чтобы работники школы несли ответственность, нужно установить прямую связь между их действиями и тем, что произошло.

Отметим! Школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей на протяжении уроков или в течение продленного дня, если они находятся там на законных условиях.

"То есть они несут ответственность за то, чтобы ребенок не смог выйти за пределы школьного двора и нанести себе там вред", – также сказала Маляр.

Она добавила, что необходимо прекратить продавать детям медицинские препараты. Также родители должны вместе с учителями обсудить, как обезопасить своих детей. Ведь, к сожалению, учителя только своими силами не могут справиться с современными детьми.

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