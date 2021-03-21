Один из организаторов протеста под Офисом Президента 20 марта рассказал, что бить окна в здании не планировали. Впрочем он не осуждает и не одобряет действий Влада Сордо, которому за разбитые окна уже приписали "хулиганку".

Акциа 20 марта "Не слышишь? Увидишь" должна обратить внимание самого президента на это дело. По словам Сергея Филимонова, президент Владимир Зеленский не реагировал на предыдущие протесты.

Кстати Убытки на 2 миллиона гривен: в ОП отреагировали на погром во время акции в поддержку Стерненко

Запускать шашки не планировали

Активист не видит необходимости сдерживать людей во время акций, ведь президент якобы думает, что это не народный протест, а "какой-то мифический Порошенко, игры, мифические соросята".

Протест 20 марта – первая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, говорит Филимонов, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать – это плохо закончится.

Впрочем, бить стекла организаторы не планировали. Не хотели бы и запускать дымовые шашки.

Готовился перфоманс, но битье окон, запуск дымовых шашек в здание не планировали,

– рассказал Сергей Филимонов.

Кроме того, Филимонов рассказал, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Акция была мирной

Активист добавил: считает акцию у ОП мирной, поскольку никто не пострадал. Получили травмы люди возле Печерского отделения полиции, где находился один задержанный.

Также Филимонов отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сордо. Утверждает, что его даже останавливали.

Разбитое окно – это гораздо меньше вреда, чем для человека, который незаконно сидит в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео,

– отметил организатор.

Напомним. Во время столкновений задержали мужчину, который оказался ветераном АТО и основателем издательства "Дом химер" Влада Сорда. В МВД обнародовали видео, на котором якобы именно он разбивал окна в здании Офиса Президента. Ему предъявлены подозрения в совершении хулиганства.

Как выглядит Офис Президента после протестов: смотрите видео

Протесты под Офисом Президента: какая реакции власти и общества