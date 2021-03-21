Бить окна и пускать дымовухи не планировали, – организатор протеста возле ОП
Один из организаторов протеста под Офисом Президента 20 марта рассказал, что бить окна в здании не планировали. Впрочем он не осуждает и не одобряет действий Влада Сордо, которому за разбитые окна уже приписали "хулиганку".
Источник:hromadske
Акциа 20 марта "Не слышишь? Увидишь" должна обратить внимание самого президента на это дело. По словам Сергея Филимонова, президент Владимир Зеленский не реагировал на предыдущие протесты.
Кстати Убытки на 2 миллиона гривен: в ОП отреагировали на погром во время акции в поддержку Стерненко
Запускать шашки не планировали
Активист не видит необходимости сдерживать людей во время акций, ведь президент якобы думает, что это не народный протест, а "какой-то мифический Порошенко, игры, мифические соросята".
Протест 20 марта – первая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, говорит Филимонов, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать – это плохо закончится.
Впрочем, бить стекла организаторы не планировали. Не хотели бы и запускать дымовые шашки.
Готовился перфоманс, но битье окон, запуск дымовых шашек в здание не планировали,
– рассказал Сергей Филимонов.
Кроме того, Филимонов рассказал, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.
Акция была мирной
Активист добавил: считает акцию у ОП мирной, поскольку никто не пострадал. Получили травмы люди возле Печерского отделения полиции, где находился один задержанный.
Также Филимонов отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сордо. Утверждает, что его даже останавливали.
Разбитое окно – это гораздо меньше вреда, чем для человека, который незаконно сидит в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео,
– отметил организатор.
Как выглядит Офис Президента после протестов: смотрите видео
Протесты под Офисом Президента: какая реакции власти и общества
- В Офисе Президента пожаловались, что протест нанес ОП примерно 2 миллиона гривен убытков.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил: эскалация событий вечером 20 марта была политической провокацией. Впрочем 90% людей были мирными.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что митингующие показали Украину не слишком европейской.
- Пользователи фейсбуке в ответ отметили, что законов должен придерживаться не только народ, но и чиновники. А протесты в Европе могут выглядеть на порядок мощнее.
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