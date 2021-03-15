Во Львове состоялось первое заседание по делу Романа Московченко – известного организатора христианских лагерей. 47-летний мужчина совершил 147 эпизодов сексуального характера относительно детей.

Діти часто мовчать про насильство над собою, можуть роками терпіти примусові статеві зносини й тримати усе в секреті, поки кривдники продовжують чинити безчинства. Більше про це – читайте далі.

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У Галицькому суді Львова відбулося перше засідання у справі Романа Московченка. Чоловік:

закінчив Львівську духовну семінарію;

очолював благодійний фонд;

координував зовнішні зв'язки у престижній школі;

організовував релігійні табори для дітей.

У Львові він мав чи не бездоганну репутацію, його називали "братом Романом" і вважали релігійним наставником для дітей.

Та наставництво в "брата Романа" було по-особливому збоченим. У 2020 році, при першому обшуку квартири підозрюваного, правоохоронці знайшли стоси щоденників, гігабайти файлів з відео та фото з описом злочинів.

Слідство встановило 147 епізодів сексуального характеру проти дітей

"Наставник" детально й педантично документував усі випадки своїх насильницьких дій. Записи Московченко вів протягом 15 років.

Слідство змогло встановити 147 епізодів сексуального характеру стосовно 6 малолітніх та неповнолітніх дітей. Водночас 3 потерпілі свідчити відмовились взагалі.

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Дівчаток з вразливих сімей чоловік заманював дорогими подарунками, викликав у них залежність від покровителя, і карав за погану поведінку в особливий спосіб.

Як розповідає видання Zaxid.net, щороку перед Різдвом львівські ІТ-компанії жертвували йому десятки тисяч гривень на благодійність для подарунків дітям. Московченко також збирав листи в інтернатах і закликав усіх охочих виконувати бажання дітей.

Довідка. За даними реєстру судових рішень, у львівському храмі "Святого Архистратига Михаїла", під час занять у молодіжному християнському товаристві протягом кількох років Московченко приводив одну з потерпілих в окреме складське приміщення і вчиняв щодо дівчинки розпусні дії сексуального характеру.

У престижній "Школі-гімназії святої Софії" в насильника теж була своя кімната для "втіх" на першому поверсі. Туди він періодично запрошував двох учениць, наказував їм оголюватися, оголювався сам і торкався малолітніх.

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Слідчі встановили, що з однією зі школярок Московченко неодноразово вступав у статевий контакт природнім шляхом.

За даними ЗМІ, час від часу чоловік організовував поїздки в інтернати, лягав спати між дітьми й щоночі ґвалтував їх. У таборах, де Московченко нерідко був єдиним дорослим, він "пригощав" їх алкоголем. А далі історія продовжувалась за аналогічним сценарієм.

Кримінальну справу проти Московченка розпочали після звернення постраждалої

Йшли роки, і тільки в травні 2020 року правоохоронці дібралися до "брата Романа". Кримінальну справу розпочали після звернення однієї з постраждалих, нині вже повнолітньої жінки.

Аби наважитись заявити в поліцію, жінці довелось багато працювати з психотерапевтом та місцевою громадською організацією "Жіночі перспективи".

З кінця листопада Московченко перебуває в СІЗО, й у разі обвинувального вироку йому загрожує до 15 років ув'язнення за статтями про зґвалтування, розбещення неповнолітніх та статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років.



Роман Московченко на лаві підсудних / Фото "Громадське"

Чому ніхто не перешкоджав чоловіку чинити насильство проти неповнолітніх

Копнімо глибше, аби зрозуміти причини і наслідки. Чому чоловік з релігійним бекграундом роками чинив сексуальне насильство щодо дівчаток — і 15 років ніхто йому не перешкоджав.

Насамперед варто відзначити тривале мовчання самих постраждалих дівчаток. Страх, табу, залежність від кривдника, а головне неусвідомлення того, що відбувається, все більше затягувало їх у коло насильства.

Я переконана, що ніхто ніколи як слід не розповідав постраждалим про сексуальні стосунки, право на статеву свободу, недоторканість і що таке згода на секс. Ніхто вочевидь не розповідав їм про подібні загрози і як слід діяти в такій ситуації. Адже у нас в країні про це досі говорити "якось незручно", "негоже".

Школи обмежуються одиничними поверхневими уроками й перекладають відповідальність на батьків. Батьки ж натомість нерідко взагалі не усвідомлюють потребу сексуального виховання, і не знають, як навіть розпочати подібну розмову.



Але якщо про це вчасно не говорити ні вдома, ні в школі – як дитині усвідомити, що вона в небезпеці, або що з нею зробили щось зле?

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За браком подібного виховання діти шукають інформацію в інтернеті та серед однолітків — дуже часто зі спотвореним змістом. Саме тому Amnesty International рекомендує запровадити обов'язковий курс сексуальної освіти для загальноосвітніх шкіл — насамперед задля безпеки дітей.

Соціальні і правоохоронні служби мають перевіряти роботу "таборів" та християнських товариств

Я також ставлю питання, як так сталося — що про ці ганебні злочини стало відомо лише за 15 років. І чи означає це відвертий провал роботи правоохоронних органів і превентивних служб? Чому справа почала розвиватися лише коли постраждала жінка, уже після набуття повноліття, наважилась заявити в поліцію.

Я також думаю, що роботу ось таких "таборів" та християнських товариств не перевіряли соціальні служби. Звісно, на це є низка причин, але система тут провалилася, а отже її потрібно змінювати.

Розвивати контактні центри й урядові гарячі лінії, куди діти можуть звернутися за допомогою. Під особливою опікою мають бути неповнолітні з малозабезпечених сімей, які більш вразливі до тиску й маніпуляцій.