Алексей Резников заявил, что ОРДЛО находятся на грани техногенно-экологической катастрофы. По его словам, в питьевую воду скоро может попасть радиация.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции отметил, что Украина обращалась к МАГАТЭ с просьбой провести мониторинг на этих оккупированных территориях. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Об угрозе знают в ОБСЕ

Председательствующий ОБСЕ господин Рама письменно ответил на мое обращение о том, что мы видим огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением,

– сказал политик.

Алексей Резников напомнил, что на территории Донбасса есть шахта "Юный коммунар", где в 1970-х годах был ядерный взрыв.

По его словам, Россия совсем не заботится об этом объекте и не откачивает воду. Это привело к тому, что радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды.

Загрязнение воды грозит не только ОРДЛО

Вице-премьер добавил, что загрязнение воды радиацией угрожает не только ОРДЛО, но и России.

Кроме этого, загрязненная вода может попасть в Черное море, "а это уже риск для всего европейского сообщества".

Поэтому мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, которые имеют существенный контроль на оккупированных территориях, пока что препятствуют этому. Даже в ТКГ отказываются обсуждать это

– подытожил Алексей Резников.

Шахта "Юнком", Донецкая область: карта