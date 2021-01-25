По всей Украине начала действовать оранжевая зона карантина: какие ограничения
Кабинет Министров решил не продолжать в Украине локдаун. Зато с 25 января по всей стране действуют ограничения оранжевой карантинной зоны.
После завершения локдауна Украина перешла к общенациональному карантину – все регионы попали в оранжевую зону, сообщает 24 канал.
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Какие ограничения действуют с 25 января
- нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- запрещена работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме отелей;
- сейчас не будут проводить плановые госпитализации в больницах;
- не работают спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди;
- на входе в заведения или на мероприятия нужно разместить информацию о возможном количестве посетителей. Контроль должен осуществлять владелец помещения или организатор события;
- находиться в общественных зданиях следует в масках или респираторе;
- запрещено посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;
- кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 22:00 до 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос.
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
Продление карантина в Украине: что известно
- Текущий карантин введен до конца февраля 2021 года. По словам Дениса Шмыгаля, его планируют продлить до 31 марта.
- Кроме того, при необходимости в Украине могут ввести адаптивный карантин, то есть страну разделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
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