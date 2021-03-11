Несмотря на то, что Виктор Медведчук и Юрий Бойко находятся в одной фракции, однопартийцы просто на дух не переносят друг друга. Однако поход в Раду в общей фракции эксперты назвали "браком по расчету", который был создан по рекомендации России. Сейчас в целом вся партия просто шатается.

После санкций и закрытия каналов Медведчук остался без информационной поддержки, а его коллега Сергей Левочкин, по словам экспертов, не захотел подставлять плечо поддержки и отказался пускать кума Владимира Путина на свой общенациональный канал.

Интересно Маргинализировать или запретить: Печий предположил, что можно сделать с ОПЗЖ

Когда начались проблемы в ОПЗЖ

Обострение в "Оппозиционной платформе – За жизнь" началось еще во время местных выборов. Тогда политики не могли поделить, чьи кандидаты будут представлять партию в важнейших городах. Вражда усилилась, когда у Медведчука появились президентские амбиции. Как известно, неизменным кандидатом от ОПЗЖ остается Юрий Бойко.

Мы видим, как разделилась группа "Медведчука – Рабиновича" и группа "Бойко – Левочкина", которые и раньше никогда не были монолитными. Они различны по своей природе, своим экономическим, геополитическим и даже внутренне политическим интересам. Будем видеть обострение этого конфликта,

– заверил политолог Олег Саакян.

Брак по расчету, как часто бывает, может закончиться разводом. Однако эксперты отметили, что ОПЗЖ потерпит до следующих выборов, потому что фракцию поделить нельзя. Если же политик, который шел по списку, захочет выйти из политической силы, то ему придется сдать мандат.

"Группа Бойко – Левочкина попытается перетянуть одеяло на себя. У них сейчас главный информационный ресурс – телеканал Интер. У них нет конфликта с властью. Они могут сказать, что они главные", – отметил политолог Владимир Фесенко.



Сергей Левочкин и Юрий Бойко / коллаж 24 канала

Медведчук делает ставку на жену

Однако шансов на политическую карьеру у Медведчука, против которого СНБО ввел санкции, меньше. И делать ставку на жену – бесполезная идея.

К теме Марченко пошла в политику: нелепые высказывания жены Медведчука на марафоне

Политолог пояснил, что Медведчук хотел доказать, что Оксана Марченко сможет повторить карьеру Зеленского. Однако лучше, по его мнению, телеведущую сравнивать с Олегом Винником. Известный певец пошел на выборы с Аграрной партией, которая набрала мизерный результат.



Виктор Медведчук и Оксана Марченко / Фото espreso.tv

На самом деле есть еще один вариант. Партию могут вообще запретить, если докажут, что к ее финансированию причастны оккупанты. Однако эксперты сомневаются, что в ОПЗЖ настолько дерзкие или неосторожные люди, чтобы не выдумать более хитрую схему передачи средств.

В любом случае – угроза не только в партии, но и политических настроениях, ведь на протяжении последних выборов запрос на пророссийские партии, которые обещают мир и дружбу с якобы братским народом, остается высоким. Пока часть украинцев будет находиться под влиянием российских нарративов – пятая колонна будет попадать в Верховную Раду. Она будет работать на Кремль независимо от смены названий и громких лозунгов.