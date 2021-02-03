ОПЗЖ пригрозила блокувати трибуну: яка ситуація в Раді
В ОПЗЖ заявили, що 3 січня блокуватимуть трибуну в парламенті та захищатимуть права телеканалів, на які накладено санкції. Мовиться про Zik, 112 і Newsone. Водночас у Верховній Раді – ситуація напружена.
Джерело: 24 канал
Проте нардепи від "Слуги народу" – випередили ОПЗЖ.
До теми Фракція ОПЗЖ планує захопити телеканал "Рада", – Лещенко
Представники президентської фракції першими зайняли трибуну у Верховній Раді, щоб не допустити туди представників партії Віктора Медведчука.
Про намір депутатів від "Опозиційної платформи – за життя" блокувати трибуну у Верховній Раді та захопити телеканал "Рада" вже зазначав Сергій Лещенко.
За його словами, після блокування телеканалів Медведчука – "Рада" залишилася їхнім єдиним доступом до ефірного мовлення.
Що відомо про санкції щодо телеканалів
- 2 лютого Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадили персональні санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент України.
- Санкції також поширили й на регіональні мовники, які фактично контролює кум російського президента Віктор Медведчук.
- Офіційний власник телеканалів Тарас Козак назвав санкції незаконними й заявив про цензуру.
- Більшість українських політиків підтримали рішення РНБО та Зеленського.
► законопроєкт про скасування електронних книжок. Зокрема, він передбачає, що громадяни не зобов'язані будуть при найманні на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно – роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.
►також у Раді планують почати розглядати національний план з вакцинації населення проти коронавірусу. Загалом він передбачає 5 етапів. Нещодавно МОЗ запропонувало внести зміни до відповідного плану.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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