В ОПЗЖ заявили, що 3 січня блокуватимуть трибуну в парламенті та захищатимуть права телеканалів, на які накладено санкції. Мовиться про Zik, 112 і Newsone. Водночас у Верховній Раді – ситуація напружена.

Джерело: 24 канал

Проте нардепи від "Слуги народу" – випередили ОПЗЖ.

До теми Фракція ОПЗЖ планує захопити телеканал "Рада", – Лещенко

Представники президентської фракції першими зайняли трибуну у Верховній Раді, щоб не допустити туди представників партії Віктора Медведчука.

Про намір депутатів від "Опозиційної платформи – за життя" блокувати трибуну у Верховній Раді та захопити телеканал "Рада" вже зазначав Сергій Лещенко.

За його словами, після блокування телеканалів Медведчука – "Рада" залишилася їхнім єдиним доступом до ефірного мовлення.

Довідка. 2 лютого регіональні мовники під брендами NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинили мовлення через санкції.

Що відомо про санкції щодо телеканалів

Розгляд законопроєктів Водночас, згідно з порядком денним, у парламенті 3 січня мають розглянути:

► законопроєкт про скасування електронних книжок. Зокрема, він передбачає, що громадяни не зобов'язані будуть при найманні на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно – роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

►також у Раді планують почати розглядати національний план з вакцинації населення проти коронавірусу. Загалом він передбачає 5 етапів. Нещодавно МОЗ запропонувало внести зміни до відповідного плану.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу