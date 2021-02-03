ОПЗЖ пригрозила блокировать трибуну: какова ситуация в Раде
В ОПЗЖ заявили, что 3 января будут блокировать трибуну в парламенте и защищать права телеканалов, на которые наложены санкции. Речь идет о Zik, 112 и Newsone. В то же время в Верховной Раде – ситуация напряженная.
Источник: 24 канал
Однако нардепы от "Слуги народа" – опередили ОПЗЖ.
К теме Фракция ОПЗЖ планирует захватить телеканал "Рада", – Лещенко
Представители президентской фракции первыми заняли трибуну в Верховной Раде, чтобы не допустить туда представителей партии Виктора Медведчука.
О намерении депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокировать трибуну в Верховной Раде и захватить телеканал "Рада" уже отмечал Сергей Лещенко.
По его словам, после блокирования телеканалов Медведчука – "Рада" осталась их единственным доступом к эфирному вещанию.
Что известно о санкциях в отношении телеканалов
- 2 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Украины.
- Санкции также распространили и на региональные вещатели, которые фактически контролирует кум российского президента Виктор Медведчук.
- Официальный владелец телеканалов Тарас Козак назвал санкции незаконными и заявил о цензуре.
- Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского.
Рассмотрение законопроектов
В то же время, согласно повестке дня, в парламенте 3 января должны рассмотреть:
► законопроект об отмене электронных книг. В частности, он предусматривает, что граждане не обязаны будут при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или хранить.
► также в Раде планируют начать рассматривать национальный план по вакцинации населения против коронавируса. Всего он предусматривает 5 этапов. Недавно Минздрав предложил внести изменения в соответствующий план.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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