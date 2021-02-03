Партія "Опозиційна платформа – За життя" активно виступає проти блокування телеканалів їхнього лідера Віктора Медведчука. Там прикриваються нібито "свободою слова". Насправді ж партія просто піариться на темі.

Джерело: 24 канал

Директорка Українського інституту медіа і комунікації Діана Дуцик запевнила, що на темі блокування активно намагається будувати піар все оточення Віктора Медведчука. Про це свідчить їхня реакція на санкції.

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Зараз вони вже на цьому будують піар. Політична сила, яка їх підтримує ("Опозиційна платформа – За життя" – 24 канал), теж піариться на цій темі,

– заявила Дуцик.

За її словами, партія Медведчука використовує цю ситуацію у своїх цілях.

"Вони будуть апелювати до міжнародної громадськості і ми вже бачимо риторику про "наступ на свободу слова" і так далі, хоча я так не вважаю", – наголосила Дуцик.

Є небезпека, що вони відіграються у судах, – Дуцик

Дуцик зауважила, що блокування телеканалів Медведчука – це ще не кінець та не остаточна перемога.

Є небезпека, що вони відіграються назад у судах,

– сказала медіаекспертка.

Щоб цього не трапилось, необхідно, аби Служба безпеки України мала достатньо доказів, які зіграють у суді проти Медведчука та Козака.

"Дуже хочеться, щоб у наших служб було достатньо доказів, які вони потім можуть надати в суді. Ми розуміємо, що зараз група буде оскаржувати це рішення. Якщо вони повернуться – буде набагато більше шкоди", – підсумувала Дуцик.

Блокування телеканалів Медведчука: головне

Україна ввела санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це трапилось 2 лютого – документ затвердила РНБО за ініціативи Володимира Зеленського.

Згідно з рішенням, обмеження також стосуються телеканалів NewsOne, ZIK та "112-Україна", якими володіє Козак.

Телеканали вже припинили мовлення, однак продовжують працювати на платформі YouTube.

Міністерство культури звернулося до компанії, аби та заблокувала їхні канали, зважаючи на рішення РНБО.



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