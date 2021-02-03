ОПЗЖ пиарится на теме блокировки телеканалов, – медиаэксперт
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" активно выступает против блокирования телеканалов их лидера Виктора Медведчука. Там прикрываются якобы "свободой слова". На самом же деле партия просто пиарится на теме.
Источник: 24 канал
Директор Украинского института медиа и коммуникации Диана Дуцик заверила, что на теме блокировки активно пытается строить пиар все окружение Виктора Медведчука. Об этом свидетельствует их реакция на санкции.
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Сейчас они уже на этом строят пиар. Политическая сила, которая их поддерживает ("Оппозиционная платформа – За жизнь" – 24 канал), тоже пиарится на этой теме,
– заявила Дуцик.
По ее словам, партия Медведчука использует эту ситуацию в своих целях.
"Они будут апеллировать к международной общественности, и мы уже видим риторику о "наступлении на свободу слова" и так далее, хотя я так не считаю", – подчеркнула Дуцик.
Есть опасность, что они отыгаются в судах, – Дуцик
Дуцик отметила, что блокирование телеканалов Медведчука – это еще не конец и не окончательная победа.
Есть опасность, что они отыгрываются обратно в судах,
– сказала медиаэксперт.
Чтобы этого не случилось, необходимо, чтобы Служба безопасности Украины имела достаточно доказательств, которые сыграют в суде против Медведчука и Козака.
"Очень хочется, чтобы у наших служб было достаточно доказательств, которые они потом могут предоставить в суде. Мы понимаем, что сейчас группа будет оспаривать это решение. Если они вернутся – будет гораздо больше вреда", – подытожила Дуцик.
Блокировка телеканалов Медведчука: главное
- Украина ввела санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это случилось 2 февраля – документ утвердил СНБО по инициативе Владимира Зеленского.
- Согласно решению, ограничения также касаются телеканалов NewsOne, ZIK и" 112-Украина", которыми владеет Козак.
- Телеканалы прекратили вещание, но продолжают работать на платформе YouTube.
- Министерство культуры обратилось к компании, чтобы та заблокировала их каналы, учитывая решение СНБО.
Что известно о санкциях против Козака / Инфографика 24 канала
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