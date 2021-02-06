Ведущий 24 канала Егор Скорина рассказал, что раньше работал на пророссийском теканале Newsone. Он считает это ошибкой и отмечает, что тогда он был плохо осведомлен.

Как Скорина попал на Newsone

По словам ведущего, после обучения за границей он вернулся домой в Украину. Когда начал искать работу, ему предложили работать на канале, который только начал свою деятельность, – NewsOne.

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"Рабинович, Мураев, Белоголовый, Орлан и даже Медведчук (его не было, когда я работал там) – эти фамилии мне ничего не говорили абсолютно. Пустой звук. Белый шум. Я не знал фамилии 97% людей в парламенте, не разбирался в партиях и даже не задумывался над тем, какую угрозу они несут", – вспомнил Скорина.

Он получил должность репортера и рассказывал о событиях в городе – "авариях, панде, которая родила в зоопарке, убийстве полицейских Пугачевым и так далее".

Почему журналист ушел из NewsOne

"А потом пошла джинса. Мы начали почти жить в офисе ОПЗЖ и не снимали уже события. Там пошла только ОПЗЖ. А здесь хочешь не хочешь сам начнешь разбираться в том, что это за люди и в каких интересах они работают. Хуже всего, что я делал – это включал этих людей в эфир. Был подставкой под микрофон", – сказал ведущий 24 канала.

Более того, когда у тебя есть друг Екатерина Супрун, то как-то легче прийти в себя, потому что именно она тогда закричала в ухо: "вооооу, малий, тікайййй. Це російське кодло". Собственно все. Я почувствовал на себе, что ОПЗЖ – это дерьмо, что русские пропаганд*ны – дерьмо, а потом еще и о Медведчуке узнал, но это уже было на 24-м,

– заявил Егор Скорина.

Журналист отметил, что ему стыдно за то, что причастен к этой истории. Однако сейчас он стараюсь побороть это зло и делает выпуски, где рассказывает о русской пропаганде.

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Что известно о Егоре Скорине? Ведущий утреннего шоу на 24 канале и авторского проекта "О главном с Егором Скориной", где освещает и субъективно выражается по актуальным событиям в Украине и мире. Является автором и ведущим проекту "Антифейк", в котором опровергает российскую пропаганду внутри Украины и за ее пределами. Ведущий утреннего шоу на 24 канале и авторского проекта "О главном с Егором Скориной", где освещает и субъективно выражается по актуальным событиям в Украине и мире. Является автором и ведущим проекту "Антифейк", в котором опровергает российскую пропаганду внутри Украины и за ее пределами. Работает по специальности с 2013 года. В 2017 году занимал должность Председателя комиссии по вопросам информационной политики Молодежного Совета Днепра при городском совете. Имеет награды "За профессиональное мастерство".



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