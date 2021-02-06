Ведучий 24 каналу Єгор Скоріна розповів, що раніше працював на проросійському теканалі Newsone. Він вважає це помилкою і зазначає, що тоді йому бракнуло обізнаності.

Як Скоріна потрапив на Newsone

За словами ведучого, після навчання за кордоном він повернувся додому в Україну. Коли почав шукати роботу, йому запропонували працювати на каналі, який лише розпочав свою діяльність, – NewsOne.

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"Рабінович, Мураєв, Бєлоголовий, Орлан і навіть Медведчук (його не було, коли я працював там) – ці прізвища мені нічого не говорили абсолютно. Порожній звук. Білий шум. Я не знав прізвища 97% людей у парламенті, не розбирався у партіях і навіть не замислювався над тим, яку загрозу вони несуть", – пригадав Скоріна.

Він отримав посаду репортера та розповідав про події в місті – "аварії, панду, яка народила в зоопарку, вбивство поліцейських Пугачовим і так далі".

Чому журналіст пішов з NewsOne

"А потім пішла джинса. Ми почали майже жити в офісі ОПЗЖ і не знімали вже події. Там пішла тільки ОПЗЖ. А тут хочеш чи не хочеш сам почнеш розбиратись в тому, що це за люди і в яких інтересах вони працюють. Найгірше, що я робив – це вмикав цих людей в ефір. Був підставкою під мікрофон", – сказав ведучий 24 каналу.

Ба більше, коли в тебе є друг Катерина Супрун, то якось легше отямитись, бо саме вона тоді закричала у вухо: "вооооу, малий, тікайййй. Це російське кодло. Власне все. Я відчув на собі, що ОПЗЖ – це лайно, що російські пропаганд*ни – лайно, а потім ще й про Медведчука дізнався, але то вже було на 24-му,

– заявив Єгор Скоріна.

Журналіст зазначив, що йому соромно через те, що причетний до цієї історії. Однак зараз він намагаюсь побороти це зло і робить випуски, де розповідає про російську пропаганду.

Дивіться випуск "Антифейк" про закриття медведчуківських каналів:

Що відомо про Єгора Скоріну? Ведучий ранкового шоу на 24 каналі та авторського проєкту "Про головне з Єгором Скоріною", де вісвітлює та суб'єктивно висловлюється щодо актуальних подій в Україні та світі. Є автором та ведучим проєкту "Антифейк", в якому спростовує російську пропаганду всередині України і за її межами.



Працює за фахом з 2013 року. У 2017 займав посаду Голови комісії з питань інформаційної політики Молодіжної Ради Дніпра при міській раді. Має нагороди "За професійну майстерність".



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