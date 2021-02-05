Уже третий день пророссийские политики не могут смириться с закрытием пропагандистских каналов. Соратники Медведчука, которые привыкли рассказывать о дружбе с Россией именно на этих каналах, начали призывать людей к массовым акциям протеста. Также нардепы "Оппозиционной платформы – За жизнь" начали искать виновных.

Такое мнение высказал журналист Алексей Печий. Он заверил, что хоть и ОПЗЖ пытаются найти виновных – им это совсем не удается.

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"Что-то пошло не так, поэтому в рядах ОПЗЖ началась истерия, которая переросла в оправдания. И за этой истерикой пророссийских предателей довольно забавно наблюдать", – объяснил журналист.

ОПЗЖ спела новую песенку, – Печий

По словам журналиста, нардепы от ОПЗЖ не успели ни найти новую площадку для пропаганды, ни придумать новые страшилки.

Депутаты ОПЗЖ спели старую песенку об украинских нацистах и наступлении на свободу слова прямо в сессионном зале Верховной Рады. Правда, экспромт получился не слишком убедительным,

– заметил Печий.

Справка. Речь идет об эмоциональном выступлении Вадима Рабиновича с его коллегами в Раде, которое состоялось 3 февраля. Это случилось после того, как стало известно о санкциях и закрытии телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Выступление сразу же высмеяли в сети.

Рабинович даже запел "Вставай страна огромная..." в Раде, однако никакая "страна" так и не встала. Стоит отметить, что после решения СНБО депутаты от ОПЗЖ обещали Украине якобы массовые акции протеста.

Очевидно, что раздутые мечты пророссийских политиков оказались "пшиком",

– объяснил Печий.

Чем прикрывается ОПЗЖ

► Протестующие

По словам Рабиновича, украинцы не выходят в их поддержку, так как якобы боятся. "Народ такой запущенный и бедный, потому что по ним ударили события 2014 года, но мы и не призываем их выходить на протест", – говорил Рабинович на российском канале.

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Под Харьковом 3 февраля полиция остановила автобус молодых людей, которые представились "молодежным крылом ОПЗЖ". Они ехали митинговать в Киев.

Не удивительно, что пророссийская политическая сила начала искать хоть кого-то, чтобы создать картинку протестов против власти, а потому в соцсетях неизвестные начали активно искать желающих "поддержать", так сказать, за вознаграждение,

– рассказал Печий.

В конце концов, ZIK, "112 Украина" и NewsOne были настолько "важными" для украинцев, что никто не вышел на их поддержку.

► Безработные

ОПЗЖ начала давить на жалость и прикрываться 1,5 тысячами работников этих каналов, которые останутся без работы.

У меня нет никакого сочувствия к тем, кто за деньги готов был Украину распинать,

– заявил Печий.

"Им уже предложила помощь одиозная пропагандистка Russia Today Маргарита Симоньян. Кроме того, таких "ценных работников" могут ждать и в террористических СМИ на оккупированном Донбассе", – добавил Печий.

Справка. Маргарита Симоньян пригласила журналистов ZIK, "112 канала" и NewsOne работать в России, тем самым услужить Кремлю.

"Лично я не сожалею по пропагандистским каналам. Тем зрителям, которые несколько лет "сидели на игле" пророссийской пропаганды, хочется сказать, что закрытие 3 медведчуковских каналов – это повод для них наконец услышать правду и посмотреть на мир без розовых очков", – подытожил Печий.

Как ОПЗЖ ищет виновных: смотрите видео

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели 2 февраля. Решение СНБО инициировал Владимир Зеленский.

В тот же день заблокировали телеканалы ZIK, 112 и Newsone, так как Козак был их владельцем.

Зеленский заверил, что Украина не против свободы слова, а против пропаганды.



Главное о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала