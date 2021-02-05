ОПЗЖ ищет отмазки, почему их никто не поддержал, – журналист Печий о блокировке каналов
Уже третий день пророссийские политики не могут смириться с закрытием пропагандистских каналов. Соратники Медведчука, которые привыкли рассказывать о дружбе с Россией именно на этих каналах, начали призывать людей к массовым акциям протеста. Также нардепы "Оппозиционной платформы – За жизнь" начали искать виновных.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал журналист Алексей Печий. Он заверил, что хоть и ОПЗЖ пытаются найти виновных – им это совсем не удается.
Интересно Нардеп предложил не пускать в Раду каналы Медведчука: ОПЗЖ готовилась к драке – видео
"Что-то пошло не так, поэтому в рядах ОПЗЖ началась истерия, которая переросла в оправдания. И за этой истерикой пророссийских предателей довольно забавно наблюдать", – объяснил журналист.
ОПЗЖ спела новую песенку, – Печий
По словам журналиста, нардепы от ОПЗЖ не успели ни найти новую площадку для пропаганды, ни придумать новые страшилки.
Депутаты ОПЗЖ спели старую песенку об украинских нацистах и наступлении на свободу слова прямо в сессионном зале Верховной Рады. Правда, экспромт получился не слишком убедительным,
– заметил Печий.
Рабинович даже запел "Вставай страна огромная..." в Раде, однако никакая "страна" так и не встала. Стоит отметить, что после решения СНБО депутаты от ОПЗЖ обещали Украине якобы массовые акции протеста.
Очевидно, что раздутые мечты пророссийских политиков оказались "пшиком",
– объяснил Печий.
Чем прикрывается ОПЗЖ
► Протестующие
По словам Рабиновича, украинцы не выходят в их поддержку, так как якобы боятся. "Народ такой запущенный и бедный, потому что по ним ударили события 2014 года, но мы и не призываем их выходить на протест", – говорил Рабинович на российском канале.
Обратите внимание "Такие программы смотрели": пенсионерка расплакалась в эфире из-за закрытия каналов Медведчука
Под Харьковом 3 февраля полиция остановила автобус молодых людей, которые представились "молодежным крылом ОПЗЖ". Они ехали митинговать в Киев.
Не удивительно, что пророссийская политическая сила начала искать хоть кого-то, чтобы создать картинку протестов против власти, а потому в соцсетях неизвестные начали активно искать желающих "поддержать", так сказать, за вознаграждение,
– рассказал Печий.
В конце концов, ZIK, "112 Украина" и NewsOne были настолько "важными" для украинцев, что никто не вышел на их поддержку.
► Безработные
ОПЗЖ начала давить на жалость и прикрываться 1,5 тысячами работников этих каналов, которые останутся без работы.
У меня нет никакого сочувствия к тем, кто за деньги готов был Украину распинать,
– заявил Печий.
"Им уже предложила помощь одиозная пропагандистка Russia Today Маргарита Симоньян. Кроме того, таких "ценных работников" могут ждать и в террористических СМИ на оккупированном Донбассе", – добавил Печий.
"Лично я не сожалею по пропагандистским каналам. Тем зрителям, которые несколько лет "сидели на игле" пророссийской пропаганды, хочется сказать, что закрытие 3 медведчуковских каналов – это повод для них наконец услышать правду и посмотреть на мир без розовых очков", – подытожил Печий.
Как ОПЗЖ ищет виновных: смотрите видео
Блокирование ZIK, "112 канала" и NewsOne: кратко
- Санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели 2 февраля. Решение СНБО инициировал Владимир Зеленский.
- В тот же день заблокировали телеканалы ZIK, 112 и Newsone, так как Козак был их владельцем.
- Зеленский заверил, что Украина не против свободы слова, а против пропаганды.
Поделиться новостью