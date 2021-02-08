Депутаты от фракции ОПЗЖ заявили о намерениях инициировать импичмент Владимира Зеленского из-за блокирования ряда телеканалов Тараса Козака. Впрочем, даже на заблокированных рупорах ОПЗЖ, эксперты сами засомневались в успешности таких намерений.

К такому сценарию скептически относятся и эксперты. По мнению Тараса Семенюка, закон об импичменте настолько сложно реализовать, что сделать это будет почти нереально.

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Когда можно лишить президента должности

Согласно закону, лишить главу государства должности можно в 2 случаях: если президент совершил государственную измену или иное преступление. Несмотря на такое ​​упорство от ОПЗЖ, даже начать процедуру импичмента сложно, ведь нужно иметь как минимум 226 подписей народных депутатов.

Попытки договориться об импичменте точно будут с отдельными олигархами и политическими игроками. Однако они будут неудачными, так как население не настроено на эту процедуру,

– рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

После этого нужно будет создать временную следственную комиссию с представителями депутатских фракций и групп и привлекать спецпрокурора и следователей. Комиссия будет готовить выводы и предложения касатально совершения президентом госизмены или иного преступления.

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Затем их надо зачитать на открытом пленарном заседании, где выводы должны поддержать 300 нардепов. После этого дело и процедуру должен проверить Конституционный и Верховный Суды. Только тогда тайно должно состояться голосование в парламенте, где минимум – 338 голосов. Если же не хватит хотя бы одного, то председатель Верховной Рады остановит процедуру импичмента.

Как можно использовать эту тему

Использовать тему импичмента Зеленского и сопроводительных мероприятий для усиления своих политических позиций – идеальный сценарий для ОПЗЖ. По мнению политического эксперта Тараса Семенюка, они будут "качать" это как информационный повод. Как он отметил, в таких кампаниях очень важно наполнять информационное пространство своим порядком дня.

Именно это депутаты от ОПЗЖ и делают, критикуя Зеленского. В частности, они начали использовать небольшие ролики, сюжеты и даже целые эфиры. Роль политической жертвы или мученика, которую любят украинские избиратели, стала еще более распространенной. Впрочем, это может не сработать.

Без наличия телеканалов, которые были ключевым мобилизационным ресурсом, этот образ даже продать своим избирателям не получится,

– заявил политический эксперт Олег Саакян.

По его мнению, в основном эти люди получают информацию через телевидение, потому Youtube для них или не существует, или является вспомогательным для получения информации.

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Кому выгодна эта ситуация

Дополнительные проценты в рейтинг получит прежде всего Зеленский и фракция "Слуга народа", в частности "подъедая" электорат ОПЗЖ.

Все потому, что эту партию поддерживают не только откровенно пророссийские граждане, но и те, кто отчаялся в Зеленском и попал под влияние прокремлевских пропагандистов кума Владимира Путина.