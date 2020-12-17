Компания “Агро Газ Трейдинг”, являющаяся поставщиком давальческого сырья на Одесский припортовый завод, предоставила отчет за 500 дней сотрудничества с ОПЗ.

ОПЗ за данный временной период переработал 907 млн кубометров поставленного компанией “Агро Газ Трейдинг” газа, из которых произвел 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака. Продукция ОПЗ экспортируется в различные регионы мира – от стран ЕС и Северной Америки до Азии и Африки, говорится в сообщении АГТ.

“Более 90% продукции ОПЗ нашло своих покупателей на внешних рынках. Широкая география сбыта продукции завода – от стран Северной Америки и ЕС до Азии и Африки – позволяет уверенно смотреть в будущее, эффективно реализуя кратко-, средне– и долгосрочные производственные и социальные цели ОПЗ.

В топ-5 импортеров произведенного на ОПЗ карбамида за период в 500 дней работы вошли Индия (605,4 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (74,9 тыс. тонн), Мексика (60,4 тыс. тонн) и Сенегал (36,7 тыс. тонн). Произведенный на ОПЗ аммиак экспортировался в Турцию (55,1 тыс. тонн), Грецию (30,4 тыс. тонн), Болгарию (10,8 тыс. тонн), Испанию (8,5 тыс. тонн) и Марокко (1,5 тыс. тонн).

По итогам ноября 2020 года ООО “Агро Газ Трейдинг” вошло в топ-3 наибольших экспортеров азотных удобрений из Украины, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса. Удельный вес АГТ в структуре поставок удобрений на внешние рынки из Украины составил 33%.

Бесперебойная работа ОПЗ и предусмотренные контрактом с АГТ дополнительные выплаты за каждую тонну произведенной продукции позволили аккумулировать средства для погашения долгов перед Группой “Нафтогаз”. По состоянию на данный момент суммарные выплаты ОПЗ в пользу Группы “Нафтогаз” достигли 42,7 млн гривень”, – говорится в сообщении АГТ.

Контракт на поставку давальческого сырья между ОПЗ и АГТ действует до конца 2020 года. АГТ заявляет о готовности продолжать сотрудничество с ОПЗ на взаимовыгодных условиях после завершения 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что ОПЗ установил рекорд за последние 5 лет по объему производства и экспорта продукции.

ОПЗ входит в перечень предприятий большой приватизации. Возобновление большой приватизации ожидается после стабилизации ситуации на финансовых рынках.