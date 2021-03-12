Журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис Президента пытается скрыть от граждан позорный провал спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси. Однако для общества эта информация имеет очень большое значение.

По мнению Бутусова, сокрытие информации о провале спецоперации является опасным. Как он отметил, это очень вредит в борьбе с Россией.

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Журналист отметил, что в любой демократической стране такая ситуация была бы поводом для начала процедуры импичмента президента. Однако в Украине в течение 7 месяцев для расследования дела не сделали почти ничего.

Офис Президента пытается скрыть от общества, от мира это на самом деле позорное событие, провал нашей спецоперации, позорный провал во время войны и фактически спасение 28 террористов от наказания,

– подчеркнул он.

Как рассказал Бутусов, представители парламентского Комитета национальной безопасности, обороны и разведки еще не приняли никакого решения по этому поводу, не провели заседание и не создали специальную комиссию.

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Бутусов подытожил, что сокрытие деталей спецоперации является свидетельством того, что ее провал произошел именно из-за Офиса Президента.

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