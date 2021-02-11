Более 30% украинцев поддерживают блокирование медведчуковских каналов, – новый опрос
Треть украинцев поддерживает блокирование медведчуковских каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Они считают такой запрет необходимым.
Источник:КМІС
Однако более 40% украинцев полагают, что такой шаг ошибочный и ведет к ограничению прав граждан.
К теме Решения о блокировании каналов Медведчука поддержала почти половина украинцев
Как украинцы относятся к блокированию медведчуковских каналов
- 34,6% считают запрет необходимым,
- 40,8% – ложной,
- 24,6% – затрудняюсь ответить.
На Западе и в центре преимущественно поддерживают запрет, а на Юге, Востоке и Донбассе наоборот.
Что известно об опросе
- Опрос провел Киевский международный институт социологии 5 – 7 февраля. Метод – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.
- Опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины.
- Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.
Блокировка медведчуковских телеканалов: что надо знать
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Их распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Каналы, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, прекратили вещание.
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