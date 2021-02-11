Треть украинцев поддерживает блокирование медведчуковских каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Они считают такой запрет необходимым.

Однако более 40% украинцев полагают, что такой шаг ошибочный и ведет к ограничению прав граждан.

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Как украинцы относятся к блокированию медведчуковских каналов

34,6% считают запрет необходимым,

40,8% – ложной,

24,6% – затрудняюсь ответить.

На Западе и в центре преимущественно поддерживают запрет, а на Юге, Востоке и Донбассе наоборот.

Обратите внимание! Согласно опросу "Рейтинга", поддерживают блокирование каналов Козака 49% украинцев, однако 41% людей этим недовольны.

Что известно об опросе

Опрос провел Киевский международный институт социологии 5 – 7 февраля. Метод – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.

Опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины.

Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Блокировка медведчуковских телеканалов: что надо знать

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Их распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Каналы, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, прекратили вещание.

Санкции против Козака / Инфографика 24 канала