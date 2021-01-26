Оппоненты власти выступают против народовластия, – Подоляк о законе о референдуме
Верховная Рада 26 января проголосовала за закон о референдуме. Его поддержали 226 нардепов. Как отметил советник заместителя главы ОП Михаил Подоляк, ключевую роль в принятии закона сыграла именно правящая партия.
Источник: 24 канал
Подоляк обратил внимание, что за закон голосовали только нардепы от "Слуги народа", 9 внефракционных и 20 от группы "Довіра".
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Зато, как отметил Подоляк, оппоненты власти не поддержали закон.
Другие фракции только на словах ратуют за народовластие и расширение электоральных возможностей общества. Большинство оппонентов власти банально не хотят предоставлять обществу реальные инструменты народовластия,
– сказал советник заместителя главы ОП.
По его мнению, закон о референдуме есть, ведь он основан на том, что уже содержится в Конституции Украины. Конституция четко определяет условия для назначения референдумов, основные ограничения.
"Этот закон не поддерживают только те политические силы, которые принципиально не хотят разрешать обществу решать государственные вопросы непосредственно, в обход политиков. Для них – это борьба за монополию политико-олигархических структур на решение принципиальных для государства вопросов", – добавил Подоляк.
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Он подчеркнул, что для президента Зеленского и для партии "Слуга народа" важно, чтобы народовластие было наполнено реальным содержанием. Как отметил Подоляк, в настоящей демократии не должно быть монополии политиков по решению того, что важно для общества.
Что предусматривает закон о референдуме
- Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если это не противоречит Конституции. Чтобы организовать референдум нужно собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины.
- Допускает возможность электронных голосований во время референдума. Во время референдума могут рассмотреть вопросы общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
- В документе четко указано, что запрещено выносить на референдум следующие вопросы: налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
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