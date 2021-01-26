Верховная Рада 26 января проголосовала за закон о референдуме. Его поддержали 226 нардепов. Как отметил советник заместителя главы ОП Михаил Подоляк, ключевую роль в принятии закона сыграла именно правящая партия.

Источник: 24 канал

Подоляк обратил внимание, что за закон голосовали только нардепы от "Слуги народа", 9 внефракционных и 20 от группы "Довіра".

Важно Верховная Рада приняла закон о референдуме: что он предусматривает

Зато, как отметил Подоляк, оппоненты власти не поддержали закон.

Другие фракции только на словах ратуют за народовластие и расширение электоральных возможностей общества. Большинство оппонентов власти банально не хотят предоставлять обществу реальные инструменты народовластия,

– сказал советник заместителя главы ОП.

По его мнению, закон о референдуме есть, ведь он основан на том, что уже содержится в Конституции Украины. Конституция четко определяет условия для назначения референдумов, основные ограничения.

"Этот закон не поддерживают только те политические силы, которые принципиально не хотят разрешать обществу решать государственные вопросы непосредственно, в обход политиков. Для них – это борьба за монополию политико-олигархических структур на решение принципиальных для государства вопросов", – добавил Подоляк.

Актуально Украинцев привлекут к важным решениям, – Зеленский приветствовал принятие закона о референдуме

Он подчеркнул, что для президента Зеленского и для партии "Слуга народа" важно, чтобы народовластие было наполнено реальным содержанием. Как отметил Подоляк, в настоящей демократии не должно быть монополии политиков по решению того, что важно для общества.

Что предусматривает закон о референдуме

Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе , если это не противоречит Конституции. Чтобы организовать референдум нужно собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины.

, если это не противоречит Конституции. Чтобы организовать референдум нужно собрать жителей Украины. Допускает возможность электронных голосований во время референдума. Во время референдума могут рассмотреть вопросы общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

во время референдума. Во время референдума могут рассмотреть вопросы общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений. В документе четко указано, что запрещено выносить на референдум следующие вопросы: налогов, бюджета и амнистии.

Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".



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