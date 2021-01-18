Оперативная кнопка и камеры: Укрзализныця повысит безопасность в поездах
Укрзализныця работает над повышением безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Сейчас предприятие занимается именно модернизацией электропоездов.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что соответствующая модернизация включает в себя установку камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Камеры в электропоездах должны разрешить машинисту контролировать ситуацию в вагонах, добавил он. По словам Владимира Жмака, в рамках модернизации в кабинах машинистов будут устанавливать оперативную "красную кнопку".
Благодаря соответствующей кнопке машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей.
Говорится именно о том, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров, отметили в сообщении.
Анонсированные нововведения в УЗ: коротко
- В Укрзализныце анонсировали упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны. Согласно плану, люди смогут использовать для посадки на поезд не только оригиналы документов, но и ксерокопии.
- Также УЗ анонсировала запуск чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram. Функцией ботов среди прочего будет продажа билетов на поезда.
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