Укрзализныця работает над повышением безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Сейчас предприятие занимается именно модернизацией электропоездов.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что соответствующая модернизация включает в себя установку камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Камеры в электропоездах должны разрешить машинисту контролировать ситуацию в вагонах, добавил он. По словам Владимира Жмака, в рамках модернизации в кабинах машинистов будут устанавливать оперативную "красную кнопку".

Благодаря соответствующей кнопке машинист сможет вызвать на следующую станцию ​​по маршруту движения правоохранителей.

Говорится именно о том, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров, отметили в сообщении.

Обратите внимание! 25 августа Укрзализныця начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении благодаря работникам военизированной охраны компании. Они обеспечены соответствующей формой одежды и знаками различия.

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