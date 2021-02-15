Оперативная деятельность, – Ткаченко о стратегии против дезинформации
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в марте ведомство презентует стратегию против дезинформации. Она будет предусматривать уроки медиаграмотности.
Источник:LB
По словам Ткаченко, стратегия против дезинформации отличается от закона "О медиа".
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Закон "о медиа" – это цивилизованные правила игры, а деятельность в сфере дезинформации – это оперативная деятельность, которая происходит с помощью различных институтов,
– пояснил министр.
Что предусматривает стратегия против дезинформации
►Министерство будет проводить работы по медиаграмотности населения. Речь идет о создании определенных инструментов, которыми можно развивать практическое мышление, чтобы разбираться в том, что такое фейки и манипуляции.
►Кроме того, ведомство будет заниматься мониторингом, а также рассказывать публике о фактах дезинформации.
►Возможно создадут так называемый онлайн-музей советской пропаганды.
►Минкульт ведет сотрудничество с европейскими коллегами, где подобные центры уже существуют.
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