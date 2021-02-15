Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в марте ведомство презентует стратегию против дезинформации. Она будет предусматривать уроки медиаграмотности.

По словам Ткаченко, стратегия против дезинформации отличается от закона "О медиа".

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Закон "о медиа" – это цивилизованные правила игры, а деятельность в сфере дезинформации – это оперативная деятельность, которая происходит с помощью различных институтов,

– пояснил министр.

Что предусматривает стратегия против дезинформации

►Министерство будет проводить работы по медиаграмотности населения. Речь идет о создании определенных инструментов, которыми можно развивать практическое мышление, чтобы разбираться в том, что такое фейки и манипуляции.

►Кроме того, ведомство будет заниматься мониторингом, а также рассказывать публике о фактах дезинформации.

►Возможно создадут так называемый онлайн-музей советской пропаганды.

►Минкульт ведет сотрудничество с европейскими коллегами, где подобные центры уже существуют.

Обратите внимание! Ранее Ткаченко подчеркивал, что Украина не должна действовать так, как Россия, когда речь идет об освещении информации. Наша страна должна перенимать опыт европейских стран и указывать, какая информация правдива, а какая нет.