Оперативна діяльність, – Ткаченко про стратегію проти дезінформації
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у березні відомство презентує стратегію проти дезінформації. Вона передбачатиме уроки медіаграмотності.
Источник:LB
За словами Ткаченка стратегія проти дезінформації відрізняється від закону "Про медіа".
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Закон "Про медіа" – це цивілізовані правила гри, а діяльність у сфері дезінформації – це оперативна діяльність, яка відбувається за допомогою різних інституцій,
– пояснив міністр.
Що передбачає стратегія проти дезінформації
►Міністерство проводитиме роботи щодо медіаграмотності населення. Мовиться про створення певних інструментів, якими можна розвивати практичне мислення, щоб розбиратися в тому, що таке фейки та маніпуляції.
►Крім того, відомство буде займатися моніторингом, а також розповідати публіці про факти дезінформації.
►Можливо створять так званий онлайн-музей радянської пропаганди.
►Мінкульт веде співпрацю з європейськими колегами, де подібні центри вже існують.
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