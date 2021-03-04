В Африке в 1960 году начались кардинальные изменения – бывшие колонии провозглашали независимость. На политической карте мира появилось 16 новых стран.

Крупнейшей среди них была бывшая бельгийская колония Демократическая Республика Конго в самом сердце Африки. Официально провозглашение суверенности новосозданной страны состоялось 30 июня 1960 года.

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За кадром торжественной церемонии оставалось волнение из-за чрезвычайно высокого уровня напряжения. К противостоянию между белыми и темнокожими добавлялись межплеменные трудности, которые экстраполировались на политику.

Как и большинство африканских стран, Конго – не моноэтническая страна. Границы охватывают территории очень разных этнических групп, поэтому единым народом местное население себя не осознавало.

Победа партии Лумумбы

Независимость они видели по-разному: кто-то выступал за развитие унитарного государства, для других будущее имело смысл только в виде Федерации с широкими полномочиями местной элиты.

В 1958 году первые демократические выборы в Конго выиграла партия харизматичного работника почтампа Патриса Лумумбы – национальное движение получило в парламенте 40 мест из 137.



Первые демократические выборы в Конго выиграла партия Патриса Лумумбы / Фото UN News

В обмен на премьерское кресло он согласился поддержать на пост президента страны Жозефа Касавубу. Последний был компромиссной фигурой и для местных элит, и для бельгийцев, поскольку не требовал полного "разрыва" с бывшими колонизаторами.

Независимость провинции Катанга

Один из лидеров провинции Катанга был потомком местной зажиточной династии Моис Чомбе. Меньше, чем через неделю после провозглашения независимости, республику охватили беспорядки и антибельгийские погромы.

К тому времени в стране оставалось более 100 тысяч белых. Местные все чаще начали на них вымещать злость за все беды, которые пережило темнокожее население на протяжении колониальной эксплуатации.



Чомбе выступал против централизации власти / Фото RTBF

Богатейшая провинция Конго Катанга объявила о своей независимости на 11 день. Официально, ее лидер Моис Чомбе заявил, что выступает против централизации власти, которую проводит правительство Патриса Лумумбы, мол, это грозит коммунистическим режимом.

Не официально – инициативы Лумумбы действительно пытались ограничить влияние бельгийцев на экономику страны, а среди инструментов достижения цели была и национализация.

По просьбе Чомбе Бельгия прислала войска, в то же время ни президент Касавубу, ни премьер Лумумба этого не просили. Бельгийские коммандос фактически находились в колонии незаконно, да еще и поддерживали сепаратистов.

Наша позиция остается неизменной. В Катанге везде царит спокойствие, я и мое правительство попросили Бельгию прислать свои войска, именно благодаря им мы имеем сегодня мир в Катанге,

– заявлял лидер самопровозглашенной провинции Катанга Моис Чомбе.

Обращение в ООН ради помощи

Патрис Лумумба обратился за помощью к Организации Объединенных Наций. Впоследствии в аэропорту столицы Леопольдвиля начали садиться первые самолеты с миротворцами.

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Они должны были прекратить развертывание большой гражданской войны и заставить иностранных военных, в частности бельгийцев, – покинуть пределы страны, хотя ООН так и не назвала Бельгию агрессором.

Чтобы не провоцировать местное население, в состав операции ООН в Конго, а сокращенно по английскому ONUC, – сначала белых не брали. До 20 июля 1960 года в Конго прибыли 3500 военнослужащих.

Большинство из них были из Туниса, Марокко и Ганы, командовали силами ООН индийцы. Впрочем, кроме мятежной Катанги, начались новые проблемы.

Убийство Патриса Лумумбы

В феврале 1961 года в Катанге убили экс-премьера Патриса Лумумбу. Через несколько месяцев самолет главы ООН Дага Хаммершельда, который отправлялся на переговоры по урегулированию конголезского кризиса, разбился при загадочных обстоятельствах.



Самолет Хаммершельда разбился при загадочных обстоятельствах / Фото Wikimedia Commons

Катанга уже была на пороге международного признания, чего хотели и местные политики, и влиятельные белые, и местное население.

Так миротворческий контингент оказался посреди четырех враждебно настроенных друг к другу политических лагерей, за плечами у каждого из которых были вооруженные силы. Против президента Касавубу восстали еще 2 провинции:

Небольшая Южная Касаи, ее король Альбер Колонджи имел в подчинении до 3 тысяч солдат.

На востоке началось восстание последователей убитого Лумумбы – около 10 тысяч бойцов вел его бывший заместитель Антуан Гизенга.

Начало штурма в Катанге

Благодаря посредничеству ООН в Конго удалось примирить президента Касавубу с двумя основными соперниками – Гизенга на востоке и Калонджи в Южной Касаи согласились сложить оружие.

Третий – Моис Чомбе – настаивал на своем: Катанга избрала свой путь и будет защищать его всеми силами. Столкновения начались в конце лета 1961 года.

ООН постепенно заставила бельгийцев начать эвакуацию из Катанги. 28 августа голубые каски начали штурм Элизабетвиля – столицы Катанги.



Президента Касавубу удалось помирить с двумя соперниками / Скриншот из видео 24 канала

ООНовцы задержали 79 наемников и почти сотню 81-го иностранного персонала жандармерии Катангесе. Их перевозили на одну из военных баз для ожидания депортации, но это не означало, что Чомбе сдался.

Моис Чомбе начал нанимать бойцов для своего войска в Родезии и Южно-Африканской республике. Они должны были составить костяк сопротивления миротворцам и помочь Катанге удержать независимость.

В 1955 году Ирландия присоединилась к ООН, участие в миссиях которой было едва ли не единственным способом заявить о себе, как полноценном и важном игроке на международной арене.

Когда ООН выдает резолюцию, а это самый мощный форум в мире, из какой страны вы бы ни были, то этой резолюции нужно придерживаться. Они – закон на этой планете,

– сказал лейтенант 35 батальона при миссии ONU Майк Шеннон.

В начале сентября 1966 года рота ирландских миротворцев под командованием Патрика Квинлана прибыла в Жадовиль.

Город был небольшой, но с шахтами урана поблизости, а потому – стратегически важный. Местный уран покупали многие ядерные страны, среди которых и США.



Жадовиль поддерживал независимость Катанги / Кадр из фильма Congo: An Irish Affair

Знакомство с местными властями оказалось прохладным, так как Жадовиль поддерживал независимость Катанги.

Когда майор Квинлан пошел к мэру города, тот сказал ему убираться и прихватить с собой своих людей и "все это чертово ООН". Было понятно, что даже белое население города не хотело нас видеть,

– рассказал участник битвы под Жадовилем Ноэл Керри.

Создавалось впечатление, что позиции для ирландцев были придуманы врагом. Квинлан прибыл заменить сводный ирландско-шведский корпус. В то же время сержант Уолтер Хегарти рассказал, что в Жадовиль их привезли грузовиками, которые поставляли ООН.

"Все, что после них осталось, – 1 разбитый грузовик, 2 джипа, 1 скорая и машина командира. Так вот, когда мы приехали туда, там было много жандармов, которые на каждом повороте устанавливали блоки", – рассказывал Хегарти.



Хегарти о ситуации в Жадовиле / Кадр из фильма Congo: An Irish Affair

По его словам, грузовики с военными провозили через их позиции, а делали это потому, что соответствующая позиция была выбрана гражданским представителем ООН, и он выбрал ее не для милитаристских целей, а просто как место, где можно залечь.

Начало осады Жадовиля

Командир ирландцев понимал, что жандармы Катанги рано или поздно вернутся в Жадовиль и мирно все вряд ли закончится, так что ирландцы:

окопались и выставили блокпосты;

разместили по периметру огневые точки;

начали запасаться водой и провизией.

Рота "А" должна была патрулировать окрестности, демонстрация присутствия ООН была сигналом, что сепаратистам здесь делать нечего – люди Чомбе не заставили себя ждать.

Через 2 дня Жадовиль был отрезан от других сил ООН. Дорога на Элизабетвиль, где сосредоточились главные силы миротворцев и до которой было меньше 100 километров, – контролировалась жандармами Катанги. Зато на вооружении у ирландцев было:

несколько легких минометов;

несколько противотанковых ружей;

пулеметы;

2 бронированных автомобиля.

Радиосвязи с командованием не было, рация ирландцев сломалась. "Островитяне" видели, как вокруг занимают позиции силы Катанги, их было очень много. Квинлан приказал ни при каких обстоятельствах не открывать огонь и не делать ничего, что другая сторона могла бы расценить как провокацию.

Как ирландцы подверглись первым ударам

Первые снаряды упали на ирландцев 13 сентября, когда большинство из миротворцев молились на утренней мессе. Полторы сотни подчиненных Квинлана приняли бой против 3-тысячного отряда жандармов Катанги, подкрепленных белыми наемниками.



13 сентября на ирландцев упали первые снаряды / Кадр из фильма Congo: An Irish Affair

По миротворцам открыли огонь из минометов и тяжелых пулеметов, ирландцы отстреливались. Впоследствии появился первый раненый.

После обеда по голубым каскам начал работать снайпер. Затем катангийцы пошли в атаку – 600 бойцов не смогли слишком близко подойти к ирландским позициям.

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Квинлан грамотно разместил огневые точки, и ураганный огонь миротворцев заставил наступающих прижиматься к земле.

Запрос ирландцев о помощи отклонили – кольцо вокруг Жадовиля было слишком плотным, и шведско-ирландский батальон из Элизабетвиля не рискнул его прорывать боем. Армейская выправка ирландцев спасла их на следующий день.

Минометным огнем Квинлан заставил замолчать минометы катангийцев, которые начали накрывать позиции миротворцев ураганным огнем. Впоследствии над их позициями появилась авиация боевиков:

легкий самолет времен Первой мировой;

вертолет;

2 старых реактивных бомбардировщика.

Еще двое ирландцев выбыли из боя, получив ранения. В то же время с Квинланом связались со стороны нападавших и предложили сложить оружие, однако ирландец отказался.

Ярые штурмы позиций ирландских миротворцев продолжались в течение 3 дней. Вертолет, прорвавшийся с водой для миротворцев, подняться в небо снова не смог из-за плотного огня боевиков. Питьевая вода, которую он пытался доставить, оказалась с примесями бензина и к употреблению не годилась.

Решение конфликта в Жадовиле

Решение наступило после того, как иссякли запасы воды и провианта, а солдаты считали последние патроны. Очередной штурм мог закончиться рукопашной, что означало жертвы.



За 4 дня боев никто из людей Квинлана не погиб / Фото Donegal Daily

Майор Квинлан не мог не гордиться тем, что за 4 дня боев никто из его людей не погиб и не вернулся домой в дубовом гробу – умирать на чужой войне не хотел никто.

Задача ООН – это обеспечение мира с минимальным применением оружия, мы так и делали. Огонь открывали только в пределах самозащиты, я очень рад, что все наши остались живы,

– говорил майор ирландского батальона Патрик Квинлан.

Под гарантии безопасного выхода ирландцы сложили оружие, после этого всех бойцов из роты "А", которые держали позиции возле Жадовиля, арестовали.

Бойцы находились под стражей, сначала их охраняли бельгийские военные – отношения с ними были хорошие. Чуть хуже стало, когда на стражу заступали катангийские солдаты, которые были не прочь хоть как-то отомстить за большие потери.

Возле Жадовиля осталось почти 300 тел боевиков. В конце концов через 5 недель ирландцев обменяли на заложников, взятых в неволю правительственными войсками Конго.

Достижения миротворческой миссии ООН

Вскоре сецессия Катанги остановилась сама собой. Моиса Чомбе пригласили в кресло премьер-министра Конго. Миссия ООН в этой стране работала до 1964 года.

ONUC была первой миротворческой миссией ООН, которая огнем карабинов и пулеметов пыталась реализовать решение Совета Безопасности.



Миссия ООН работала в Конго до 1964 года / Фото ZN.UA

Также это была первая в истории организации миссия, которая вводила для замораживания конфликта бесполетную зону и эмбарго на вооружение.

Дома историю о Жадовиле воспринимали исключительно как поражение. Квинлана и его бойцов обвиняли чуть ли не в трусливой сдаче позиций.

Несмотря на то, что все они были представлены к наградам – отмечены не были. Сдерживание удара в течение 5 дней в осаде против в 6 раз превосходящих сил врага – не принимали во внимание. Сохранение жизни миротворцев – аналогично.

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Из-за сдачи в плен – история битвы за Жадовиль пряталась под ковер. Прошло более 40 лет, пока на эту историю дома смогли посмотреть под другим углом.

В 2004 году бойцы роты "А" и их командир Патрик Квинлан, хоть и посмертно, все-таки были награждены.

Уже в 2016 году "при дистрибьюторстве Netflix" вышла лента "Осада Жадовиля", которая также пытается внести справедливость и восстановить репутацию бойцов Патрика Квинлана.