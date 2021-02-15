В 2010 году в США громко провалилась миссия целой паутины российских шпионов. ФБР слило в сеть материалы 10-летней слежки за горе-шпионами, а операцию окрестили Ghost stories.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

Что такое операция Ghost stories

9 июля 2010 года в аэропорт Вены 10 российских шпионов, которых разоблачили и арестовали американские спецслужбы, обменяли на 4 российских заключенных, обвиненных в измене России и подрывной деятельности в пользу США.

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Среди тех, кого передали американцы, был бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Имя которого стало всемирно известным в 2018 году после попытки российской разведки отравить шпиона и его дочь нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Сергій Скрипаль / Скриншот из видео

Через несколько месяцев после резонансного обмена, как раз на Хэллоуин, Федеральное бюро расследований потрясло мир беспрецедентным поступком. Выложив в сеть все материалы 10-летнего слежения за сетью российских шпионов. Операция американских спецслужб получила символическое название "История призраков".

ФБРовцы слили журналистам секретные данные, прикрывшись формальной обязанностью соблюдать закон о доступе к информации. Удар по российской резидентуре был и напоминанием о том, кто в доме хозяин. Да и в начале первой каденции Барака Обамы, американскому президенту удалось таким образом восстановить репутацию спецслужб, которая была частично подмочена слитой через WikiLeaks информацией о внутренней кухне ЦРУ и Пентагона.

Что такое WikiLeaks? Это международная организация, занимающаяся утечками тайной информации, которую позже публикует на своем сайте. Что важно, источники информации всегда остаются анонимными.

Анна Чампан

Одной из самых известных фигуранток Ghost stories стала россиянка Анна Чампан, девичья фамилия – Кущенко. Дочь офицера КГБ. Благодаря браку с состоятельным англичанином Алексом Чампаном получила британский паспорт.



Анна Чампан / Фото Википедии

Впоследствии развелась и уехала в США. Там поселилась в фешенебельном квартале Нью-Йорка, вела роскошный образ жизни и посещала гламурные вечеринки, где знакомилась с нужными людьми. Жила под легендой успешной бизнесвумен.

Америка – страна свободная. И здесь встретить самых успешных людей легче всего в мире,

– объяснила Анна Чампан.

Провальная шпионская карьера Чапман

На видео ниже зафиксировано начало конца шпионской карьеры Чапман. 26 июня 2010 года в одном из нью-йоркских кафе она встретилась с мужчиной, который представился российским консульским офицером Романом. С кремлевским агентом с таким именем Анна общалась по телефону каждую среду, но никогда – с глазу на глаз.

Встреча Анны Чапман с агентом ФБР: видео

Поэтому сначала не догадалась, что мужчина напротив — на самом деле агент ФБР, которое годами следило за Анной и сетью шпионов, к которой она принадлежала. Чапман стала слабым звеном, так как в тот день допустила несколько ошибок.

► Первым делом она согласилась передать фальшивый паспорт мужчине, которого показал ей на фото псевдо Роман. Правда, потом заколебалась, заподозрив подставу.

"Часто, когда ты работаешь в шпионском деле, то имеешь ощущение, которое помогает тебе остаться живым. Спасти себя", – вспомнил экс-оперативник контрразведки ФБР Эрик О'Нил.

► Далее она совершила следующую ошибку: выбросила информацию в мусорный бак. Офицер нашел в этом мусоре квитанцию на фальшивое имя и адрес "Фейк стрит" и зарядку к одноразовому телефону.

Главные задачи Чапман

Чапман была одной из "спящих агентов", то есть шпионов в глубоком подполье, которых долгое время не использовали кураторы. Их задачей было наладить связи с американскими политиками, учеными, промышленниками, чтобы получить доступ к потенциально ценной для РФ информации. В частности, нелегалы должны были выведывать:

тайные подробности американской политики в отношении Ирака;

информацию о ядерном вооружении;

раскрывать личные данные работников американских спецслужб.

Разведчики старались максимально ассимилироваться в США: женились, заводили детей, покупали дома, устраивали пикники для соседей. Шпионскую сеть слил завербованный американцами полковник SVR – Службы внешней разведки России – Александр Потеев.

Справка. Есть несколько версий мотива Потеева: деньги, угрозы его семье со стороны американцев или же личный конфликт с руководством внешней разведки России. После "Истории призраков" в РФ его заочно осудили на 25 лет за "измену родине". Но Потееву удалось бежать в США, где, вероятно, он проживает до сих пор.

Владимир и Людмила Гурьевы

За российскими шпионами 10 лет следили американские агенты по всей стране: в Нью-Джерси, Бостоне, Нью-Йорке и Сиэтле. Главным в тайной сетке был Ричард Мерфи, который работал вместе с женой Синтией. Настоящие имена – Владимир и Людмила Гурьевы.