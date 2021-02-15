Громкое разоблачение шпионов РФ в США: кто и как сдавал информацию Кремлю – шокирующие схемы
В 2010 году в США громко провалилась миссия целой паутины российских шпионов. ФБР слило в сеть материалы 10-летней слежки за горе-шпионами, а операцию окрестили Ghost stories.
Источник: "Конфликты" на 24 канале
Что такое операция Ghost stories
9 июля 2010 года в аэропорт Вены 10 российских шпионов, которых разоблачили и арестовали американские спецслужбы, обменяли на 4 российских заключенных, обвиненных в измене России и подрывной деятельности в пользу США.
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Среди тех, кого передали американцы, был бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Имя которого стало всемирно известным в 2018 году после попытки российской разведки отравить шпиона и его дочь нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Сергій Скрипаль / Скриншот из видео
Через несколько месяцев после резонансного обмена, как раз на Хэллоуин, Федеральное бюро расследований потрясло мир беспрецедентным поступком. Выложив в сеть все материалы 10-летнего слежения за сетью российских шпионов. Операция американских спецслужб получила символическое название "История призраков".
ФБРовцы слили журналистам секретные данные, прикрывшись формальной обязанностью соблюдать закон о доступе к информации. Удар по российской резидентуре был и напоминанием о том, кто в доме хозяин. Да и в начале первой каденции Барака Обамы, американскому президенту удалось таким образом восстановить репутацию спецслужб, которая была частично подмочена слитой через WikiLeaks информацией о внутренней кухне ЦРУ и Пентагона.
Анна Чампан
Одной из самых известных фигуранток Ghost stories стала россиянка Анна Чампан, девичья фамилия – Кущенко. Дочь офицера КГБ. Благодаря браку с состоятельным англичанином Алексом Чампаном получила британский паспорт.
Анна Чампан / Фото Википедии
Впоследствии развелась и уехала в США. Там поселилась в фешенебельном квартале Нью-Йорка, вела роскошный образ жизни и посещала гламурные вечеринки, где знакомилась с нужными людьми. Жила под легендой успешной бизнесвумен.
Америка – страна свободная. И здесь встретить самых успешных людей легче всего в мире,
– объяснила Анна Чампан.
Провальная шпионская карьера Чапман
На видео ниже зафиксировано начало конца шпионской карьеры Чапман. 26 июня 2010 года в одном из нью-йоркских кафе она встретилась с мужчиной, который представился российским консульским офицером Романом. С кремлевским агентом с таким именем Анна общалась по телефону каждую среду, но никогда – с глазу на глаз.
Встреча Анны Чапман с агентом ФБР: видео
Поэтому сначала не догадалась, что мужчина напротив — на самом деле агент ФБР, которое годами следило за Анной и сетью шпионов, к которой она принадлежала. Чапман стала слабым звеном, так как в тот день допустила несколько ошибок.
► Первым делом она согласилась передать фальшивый паспорт мужчине, которого показал ей на фото псевдо Роман. Правда, потом заколебалась, заподозрив подставу.
"Часто, когда ты работаешь в шпионском деле, то имеешь ощущение, которое помогает тебе остаться живым. Спасти себя", – вспомнил экс-оперативник контрразведки ФБР Эрик О'Нил.
► Далее она совершила следующую ошибку: выбросила информацию в мусорный бак. Офицер нашел в этом мусоре квитанцию на фальшивое имя и адрес "Фейк стрит" и зарядку к одноразовому телефону.
Главные задачи Чапман
Чапман была одной из "спящих агентов", то есть шпионов в глубоком подполье, которых долгое время не использовали кураторы. Их задачей было наладить связи с американскими политиками, учеными, промышленниками, чтобы получить доступ к потенциально ценной для РФ информации. В частности, нелегалы должны были выведывать:
- тайные подробности американской политики в отношении Ирака;
- информацию о ядерном вооружении;
- раскрывать личные данные работников американских спецслужб.
Разведчики старались максимально ассимилироваться в США: женились, заводили детей, покупали дома, устраивали пикники для соседей. Шпионскую сеть слил завербованный американцами полковник SVR – Службы внешней разведки России – Александр Потеев.
Владимир и Людмила Гурьевы
За российскими шпионами 10 лет следили американские агенты по всей стране: в Нью-Джерси, Бостоне, Нью-Йорке и Сиэтле. Главным в тайной сетке был Ричард Мерфи, который работал вместе с женой Синтией. Настоящие имена – Владимир и Людмила Гурьевы.
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