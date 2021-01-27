Холодная война поделила мир пополам с реальной угрозой третьей мировой войны. Хотя условных договоренностей удалось достичь, лидеры 2 самых мощных в то время стран – Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, все равно боролись за каждый квадратный сантиметр земли. Особенно это касается "советов". Их лидеры, одержимые идеей коммунизма поставили под угрозу существование демократии.

Источник: "Спецслужбы" на 24 канале

На Западе знали чем обычно возвращается заигрывание с левыми идеями коммунизма, и с коммунистическими лидерами в целом. Поборов нацизм, опасность не исчезла. Поэтому, после окончания Второй мировой появилось военно-политическое формирование – НАТО.

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Альянс гарантировал безопасность стран-членов. Вместе противостоять "красному" монстру проще. В Москве тоже не сидели сложа руки, а инициировали создание аналога Североатлантического Альянса – Варшавский договор. Он, конечно и близко не сравнился бы с силами НАТО, но при грамотных раскладах все же мог вызвать немало проблем.

Прежде всего в вопросах идеологических. Поэтому в НАТО начали работать над проектом, который бы в будущем мог бы предотвратить советскую экспансию. Этот проект получил название операция Gladio.

Историк Дэвид отметил, что 8 октября 1990 года в итальянском Сенате премьер-министр Джулио Андреотти разоблачил существование тайной организации, проводившей операции в Италии и других странах Западной Европы более 40 лет. Так общество впервые узнало о существовании операции Gladio.

Gladio – это кодовое название подразделения, оперировавшего именно в Италии. Однако создали его американские спецслужбы в кооперации с ведомствами других европейских стран.

Несмотря на то, что Gladio – название исключительно итальянского подразделения, именно этим кодовым именем стали называть абсолютно всю операцию, охватившую 16 стран мира. И среди них не только европейские.

С чего все началось

Началось все в 1944 году с США и Британии. Суть идеи в том, чтобы создать в ключевых странах особые подразделения, которые могли бы заниматься диверсиями и подрывной деятельностью на случай советской агрессии. Идея операции не нова. Впервые о таких подразделениях говорил еще главный пропагандист Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Он курировал операцию "Вервольф".



Йозеф Геббельс / Фото nordbayern.de

Согласно плану, в Германии должны были создать специализированные подразделения юношей, которые партизанскими методами сражались бы с союзниками в случае падения Берлина. Однако, до реализации плана не дошло. В конечном итоге отобранны и натренированные молодые люди помогали нацистским преступникам после войны бежать из страны.

Они подделывали документы, прятали их и перевозили в безопасные места.

В то же время британцы и американцы решили взять этот план за основу и полностью модернизировать его, чтобы уберечь себя и союзников от потенциальных атак.

Когда появились первые группы

Первые такие группы и операции появились в Великобритании и Франции в 1948 и 1949 годах. Британские спецслужбы создали специальную тренировочную базу, чтобы проводить обучение для будущих подпольщиков, которых отправят в Данию, Норвегию, Нидерланды и Бельгию. В последующие годы британская служба SIS создала специальный комитет, в который входили главы этих подпольных организаций.

В ряды подпольщиков набирали высококлассных военнослужащих специально натренированных для выполнения специфических узкопрофильных задач. В случае угрозы они должны были знать порядок действий:

подрыв мостов

засады в местах;

засады в лесах и так далее.

При этом, бойцы Gladio жили среди гражданского населения, имели гражданскую работу и даже семьи. В каждом городе, где они дислоцировались были построены специальные склады с оружием. Обычно их размещали недалеко границ и у стратегически важных объектов, чтобы в случае атаки, члены подразделений могли оперативно и вовремя среагировать на угрозу.

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Причастны ли к деятельности американцы

Кстати, деятельность спецназовцев координировали представители элитных спецслужб Великобритании и США. И хотя сегодня в координации подпольщиков обвиняют именно ЦРУ, американцы ни разу не признавали своей причастности к управлению этими группами. Официальных доказательств нет, есть только свидетельства бывших бойцов и причастных к ним людей. Однако ни одного документального подтверждения нет.

В течение очень короткого промежутка времени организация, в которую входили подпольщики, превратилась в сеть хорошо натренированных людей, которые знали все о работе в тылу. Их обучали всевозможным необходимым навыкам. Когда их засылали в разные страны, они в основном жили своей жизнью, скорее напоминая резервистов,

– рассказал писатель Найджел Вест.

При необходимости резервисты могли быстро превратиться в тех, кто будет наводить страх на людей, на которых укажет их руководство.

Свинцовые годы в Италии

В декабре 1969 года на площади Фонтана в Милане прогремел взрыв. 17 человек погибли и более 80 получили ранения, но тот взрыв был далеко не единственным. В течение нескольких дней по стране прокатилась серия терактов. Это было начало так называемых "свинцовых 70-х" в Италии.

За тот период в стране произошло 14 тысяч терактов, унесших жизни 400 человек. Кровавые расправы над людьми связывают именно с представителями тайных натовских подразделений.

Иногда историки называют эти группы террористами, ведь для того, чтобы не допустить левых и коммунистов в парламенты европейских стран, Италии частности, они убивали мирных людей, устраивали теракты, похищения и старались максимально запугать и общество и правительства.



Свинцовые 70-е в Италии / Фото romancatholicimperialist

Ценой сотен, а, возможно, и тысяч (если считать все страны) им удалось предотвратить распространение коммунизма, но можно ли было вообще проделать это другими методами, не вовлекая в это судьбы гражданских, невинных людей:

Это выглядело как Апокалипсис: мертвые, раненые, все развалено. Я начал плакать и кричал всем, что здесь взорвалась бомба, а потом, помню, как кто-то из полицейских подошел ко мне, прикрыл мне рот рукой и забрал меня оттуда,

– поделился очевидец событий Фортунато Зионе.

Бойцов Gladio критикуют еще и за то, что все эти теракты происходили в тот период, когда Италию и другие в то время политически нестабильные страны и без того терроризировали различные левацкие группировки. Если говорить про ту же Италию, то там оперировали бойцы "Красных бригад" – радикальной группировки ненавистников капитализма и всего, что связано с Америкой.

Кто такие "Красные бригады" и почему они терроризировали Италию – читайте в материале 24 канала.

Они хотели показать людям, что коммунизм – это "идеальная идеология". Для почти 700 бойцов Gladio, которые оперировали в стране – это просто идеальное прикрытие, ведь все свои нападения и диверсии они маскировали таким образом, что со стороны все выглядело бы как резня или стрельба начатя именно леваками. Это и было главной задачей натовских сил – дискредитировать Москву.

Дело в том, что Москва не сможет зайти в ту страну, которая ее просто ненавидит.

Что известно об участии ЦРУ

О деятельности и координации ЦРУ. Мы уже упоминали, что прямых доказательств нет. Однако бывшие участники подпольных тайных движений утверждали, что на встречах командиров бойцов из разных европейских стран, присутствовали и агенты ЦРУ. Они не имели права голоса в решении вопросов, но при необходимости могли помогать как финансово, так и физически. Хотя о личной деятельности или участие ЦРУшников в операциях Gladio неизвестно ничего.

Роль американцев была неоднозначной, на полдороги между тем, чтобы знать, но не мешать этому, и, фактически, побудить людей к продолжению жестокости и насилия,

– сказал судья Гвидо Сальвини.

"Убийцы из Брабанта"

В Белигии работала другая тайная группировка, которая получила название "Убийцы из Брабанта". Группа неизвестных людей в период с 1982 по 1985 годы совершили серию нападений по всей стране. От их рук погибли 28 человек, ранения получили 22 человека. Члены банды методов не выбирали: они убивали как гражданских, так и полицейских.

При этом, точно так же как и их итальянские "коллеги" – маскировали свои преступления под деятельность левых. Расследование против них результатов не принесло. Поэтому бельгийские правоохранители начали задумываться над тем, что "Убийцы из Брабанта" на самом деле могли быть иностранными агентами, занимавшиеся политическим терроризмом. Они были правы, но лишь отчасти. Политический терроризм не ставил своей целью убийство невинных граждан. Группа из Брабанта была полной противоположностью.

Двери в супермаркет были открыты. Оттуда толпой выбегали люди. Я пытался пробить сквозь толпу и зайти внутрь, но испуганные люди начали меня отговаривать. Они говорили: "Не надо, там убивают людей". Так я узнал, что в том супермаркете убили всю мою семью,

– рассказал пострадавший Альберт Ван Ден Абиель.

Их специфика заключалась в планировании любой операции до мелочей. Полицейские, участвовавшие в перестрелках, рассказали, что Брабантские убийцы носили специальные пуленепробиваемые куртки – намного легче, чем стандартные бронежилеты.

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Они всегда продумывали пути отхода: сразу несколько вариантов. До сих пор неизвестно можно ли считать их бельгийской частью операции Gladio, но об этом свидетельствуют несколько фактов:

никаких подозреваемых не существует;

виновных тоже нет;

правоохранители не знают мотива;

куда скрылись преступники – до сих пор тайна.

Однако историки подозревают, что о них ничего не известно только по той причине, что над этим хорошо постарались натовские спецагенты:

Брабантские убийства закончились только потому, что убийцы решили, что выполнили свою работу до конца. Эмоциональный шок достиг той точки, чтобы бельгийское правительство провело реформы и начало само себя укреплять. Вот и все,

– сказал бывший бельгийский военнослужащий Жан-Клод Мартар.

О тыловых подразделениях сдерживания Дании и Норвегии – смотрите в программе.