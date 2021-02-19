Прокуратура Вены не открывала уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au. Именно эта фирма участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

Дело не будут открывать из-за отсутствия начального подозрения. Хотя в декабре 2020 года австрийские СМИ сообщали, что дело уже начали.

Напомним Австрийские архитекторы строят театр в оккупированном Севастополе: Украина готовит санкции

Учитывая отсутствие начального подозрения в совершении преступления предварительное расследование не было начато,

– прокомментировали в прокуратуре ситуацию.

Опера в оккупированном Крыму: что известно

Оперный театр в Севастополе – один из четырех культурных объектов, построение которых инициированы Путиным. Подобные здания должны создать в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.

В Крыму возвести новое здание должны были вблизи памятника защитникам Севастополя.

Прокуратура АР Крым и Севастополя открыла уголовное производство против представителей бюро Coop Himmelb (l) au. Досудебное расследование осуществляют следователи отдела СБУ в АР Крым в Херсоне.

В украинском МИД заявили, что Украина уже начала внутригосударственные процедуры для введения против австрийского архитектурного бюро санкций.