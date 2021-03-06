Офис Президента убеждал МИ-6 остановить расследование о вагнеровцах – СМИ
В конце февраля в Украину приезжал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Офис Президента пытался убедить его остановить расследование о вагнеровцах.
Источник:ZN.UA
В частности, заместитель председателя ОП Роман Машовец и глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов хотели помешать выходу расследования Bellingcat. В нем говорится о срыве операции по захвату вагнеровцев.
Важно В полиции опровергли снятие охраны с экс-руководителя ГУР, что свидетельствовал о "вагнеровцах"
Хотели повлиять на Лоуренса
Обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко рассказал, что во время встречи в штаб-квартире ГУР МО представители ОП пытались убедить Лоуренса, чтобы МИ-6 повлияла на Bellingcat и не допустила выхода фильма.
Но, по словам Кравченко, представитель службы разведки Великобритании не поддержал просьбу. На следующий день Лоуренс вместе с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс во второй раз услышал от Буданова и Машовца просьбу Банковой по расследованию Bellingcat.
Лоуренс не поддержал просьбу
Британцы ответили украинским чиновникам, что не могут влиять на представителей СМИ.
Почему к Лоуренсу обратились с такой просьбой
Президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, как заметил Кравченко, волнует:
- как они будут выглядеть в фильме-расследовании и как покажут там их роль;
- установят ли журналисты-расследователи факт измены и или назовут имя предателя, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США о задержании россиян.
Что нужно знать о вагнеровцах
- В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 россиян, причастных к ЧВК "Вагнера". Власти Беларуси подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами.
- В начале сентября появилась информация, что Служба безопасности Украины знала о бойцах и даже была к этому причастна. Но в СБУ эту информацию не подтвердили, а назвали фейком.
- В то же время расследовательское агентство заявило, что нашло доказательства плана спецоперации, который разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ.
Поделиться новостью