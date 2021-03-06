В конце февраля в Украину приезжал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Офис Президента пытался убедить его остановить расследование о вагнеровцах.

В частности, заместитель председателя ОП Роман Машовец и глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов хотели помешать выходу расследования Bellingcat. В нем говорится о срыве операции по захвату вагнеровцев.

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Хотели повлиять на Лоуренса

Обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко рассказал, что во время встречи в штаб-квартире ГУР МО представители ОП пытались убедить Лоуренса, чтобы МИ-6 повлияла на Bellingcat и не допустила выхода фильма.

Напомним! В декабре 2020 года появилась информация, что одно из самых известных международных расследовательских агентств в мире Bellingcat расследует дело о якобы срыве масштабной операции по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК "Вагнера". Первая часть расследования должна была выйти в феврале.

Но, по словам Кравченко, представитель службы разведки Великобритании не поддержал просьбу. На следующий день Лоуренс вместе с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс во второй раз услышал от Буданова и Машовца просьбу Банковой по расследованию Bellingcat.

Лоуренс не поддержал просьбу

Британцы ответили украинским чиновникам, что не могут влиять на представителей СМИ.

Заметим! Факт встречи Владимиру Кравченко подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

Почему к Лоуренсу обратились с такой просьбой

Президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, как заметил Кравченко, волнует:

как они будут выглядеть в фильме-расследовании и как покажут там их роль;

установят ли журналисты-расследователи факт измены и или назовут имя предателя, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США о задержании россиян.

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