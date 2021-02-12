В ОП работают сторонники власти Януковича, – Бутусов о деле касательно вагнеровцев
Журналист Юрий Бутусов заявил, что в Украине – полное нежелание делать полноценное расследование провала спецоперации касательно "вагнеровцев". В частности, говорится о реализации пророссийской политики в Офисе Президента.
Источник:24 канал
Главный редактор сайта "Цензор. НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что пока с должностей уволили руководителей, причастных к соответствующей спецоперации. Речь идет о начальнике главного управления разведки Василие Бурбе и начальнике спецподразделения, который непосредственно должен был осуществлять захват террористов.
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"В Офисе Президента на руководящих должностях работают люди, которые известны своим русофилским видением мира и являются сторонниками власти Виктора Януковича. Они были участниками многих пророссийских мероприятий и стратегий", – сказал журналист.
Он добавил, что речь идет о начальнике комитета по разведке Руслане Демченко, который был участником совещания, после которой провалили захват террористов вагнеровцев.
По словам Бутусова, при Януковиче Демченко был заместителем министра иностранных дел и соавтором харьковских соглашений, на основании которых российские войска беспрепятственно захватили Крым, и несет полную ответственность за соответствующие пророссийские действия.
Сейчас он (Демченко – 24 канал) координирует деятельность всех украинских спецслужб и он непосредственно причастен к провалу в спецоперации,
– заявил Бутусов.
Также журналист отметил, что говорится и о заместителе председателя Офиса Президента Олеге Татарове – человеке, который открыто борется против антикоррупционных органов.
Дело о "вагнеровцах": главное
- 29 июля 2020 года в санатории вблизи Минска задержали 33 российских граждан. Власти Беларуси заявили, что подозревает их в подготовке беспорядков накануне выборов, а Лукашенко тогда назвал задержание россиян с ППК "Вагнера" "чрезвычайным происшествием".
- В августе в соцсетях и некоторых СМИ ссылались на собственные источники, появилась информация о том, что соответствующих задержанных российских боевиков самом деле планировали задержать украинские спецслужбы.
- СБУ назвала сообщения об участии в спецоперации российским фейком и информационным вбросом.
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