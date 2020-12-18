В Офисе Президента Украины заявили, что по состоянию на 18 декабря Олег Татаров работает в обычном режиме. Заявление НАБУ о сообщении о подозрении Татарову в ОП не подтвердили.

Приоритетом является придерживаться корректных формулировок, так как есть юридические составляющие, а есть традиционные политические спекуляции. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Актуально Отношения Венедиктовой с Офисом Президента осложнятся после подозрения Татарову, – Бутусов Что еще сказал Подоляк Большинство сообщений о Татарове сейчас основываются на данных "неназванных источников" и предлагают произвольную трактовку событий.

Сейчас у ОП нет информации о том, что в отношении Татарова проводили какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову вручили подозрение по всем правилам.

Специалисты из НАБУ действительно приходили в ОП 18 декабря.

Однако их просьбы выходили за пределы законных процедур, поэтому работников НАБУ не впустили в помещение ОП. Что было раньше НАБУ 18 декабря сообщило, что объявило о подозрении заместителю главы Офиса Президента Украины.

По данным украинских СМИ, речь шла именно о Татарове.

Информацию о подозрении подтвердили журналист Юрий Бутусов и агент НАБУ Евгений Шевченко. Обратите внимание! Татарова подозревают в причастности к делу о хищении квартир Нацгвардии. Речь идет о более чем 80 миллионах гривен. Кроме того, Татаров "прославился" своими скандальными высказываниями о Майдане. Подробнее читайте здесь.