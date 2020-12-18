Детективов не пустили: в ОП прокомментировали заявление НАБУ о подозрении Татарову
В Офисе Президента Украины заявили, что по состоянию на 18 декабря Олег Татаров работает в обычном режиме. Заявление НАБУ о сообщении о подозрении Татарову в ОП не подтвердили.
Приоритетом является придерживаться корректных формулировок, так как есть юридические составляющие, а есть традиционные политические спекуляции. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.
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Что еще сказал Подоляк
- Большинство сообщений о Татарове сейчас основываются на данных "неназванных источников" и предлагают произвольную трактовку событий.
- Сейчас у ОП нет информации о том, что в отношении Татарова проводили какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову вручили подозрение по всем правилам.
- Специалисты из НАБУ действительно приходили в ОП 18 декабря.
- Однако их просьбы выходили за пределы законных процедур, поэтому работников НАБУ не впустили в помещение ОП.
Что было раньше
- НАБУ 18 декабря сообщило, что объявило о подозрении заместителю главы Офиса Президента Украины.
- По данным украинских СМИ, речь шла именно о Татарове.
- Информацию о подозрении подтвердили журналист Юрий Бутусов и агент НАБУ Евгений Шевченко.
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