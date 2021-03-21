Убытки на 2 миллиона гривен: в ОП отреагировали на погром во время акции в поддержку Стерненко
В Офисе Президента пожаловались, что сторонники активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили протест на Банковой, нанесли ОП немало убытков. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
Источник:Офис Президента
В то же время убытки могут быть значительно больше. Как пояснили в ОП, если не смыть краску в течение 72 часов, она въестся в гранит.
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Также в Офисе Президента решили напомнить историческую ценность здания, отметив, что первые 2 этажа построили в конце XIX века, а другие – достроили в начале ХХ века.
По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом,
– отметили в ОП.
Заметим, что 21 марта, после ночной акции сторонников Сергея Стерненко, проход в здание Офиса Президента перекрыли правоохранители. С самого утра на Банковой работают правоохранители, которые не пускают людей к ОП. Лишь ближе к обеду 21 марта у здания Офиса Президента начали убирать последствия вчерашнего погрома.
Как выглядит здание ОП сейчас: смотрите видео
Сторонники Стерненко разрисовали стены ОП / Фото "Украинской правды"
Правоохранители перекрыли проход на Банковую / Фото "Украинской правды"
Протесты в поддержку Стерненко: главное
- Протест в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся 20 марта на Банковой. Митингующие облили краской здание и забросали файерами, повредив фасад. В конце запустили салют.
- По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.
- На протестах под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявлены обвинения.
Протест в поддержку Стерненко в Киеве: смотрите видео
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