В Офисе Президента пожаловались, что сторонники активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили протест на Банковой, нанесли ОП немало убытков. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

В то же время убытки могут быть значительно больше. Как пояснили в ОП, если не смыть краску в течение 72 часов, она въестся в гранит.

Важно У Зеленского прокомментировали протест в поддержку Стерненко

Также в Офисе Президента решили напомнить историческую ценность здания, отметив, что первые 2 этажа построили в конце XIX века, а другие – достроили в начале ХХ века.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом,

– отметили в ОП.

Заметим, что 21 марта, после ночной акции сторонников Сергея Стерненко, проход в здание Офиса Президента перекрыли правоохранители. С самого утра на Банковой работают правоохранители, которые не пускают людей к ОП. Лишь ближе к обеду 21 марта у здания Офиса Президента начали убирать последствия вчерашнего погрома.

Как выглядит здание ОП сейчас: смотрите видео



Сторонники Стерненко разрисовали стены ОП / Фото "Украинской правды"



Правоохранители перекрыли проход на Банковую / Фото "Украинской правды"

Протесты в поддержку Стерненко: главное

Протест в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся 20 марта на Банковой. Митингующие облили краской здание и забросали файерами, повредив фасад. В конце запустили салют.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.

На протестах под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявлены обвинения.

Протест в поддержку Стерненко в Киеве: смотрите видео