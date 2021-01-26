Послы стран "Большой семерки" 25 января представили Украину "дорожную карту реформ". В Офисе Президента уже отреагировали на советы G7.

Источник: "Закон и Бизнес"

В Офисе Президента знали о рекомендации G7 еще в ноябре 2020 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

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Что заявил Смирнов

"Во время общения с дипломатическим корпусом мы получили соответствующие рекомендации. Учитывая очень широкий круг затронутых вопросов, я выступаю за широкое профессиональное обсуждение всех предложений на Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины", – заявил чиновник.

По его словам, к дискуссии следует включить представителей судебной власти, антикоррупционных органов и другой профессионального сообщества.

К советам надо относиться как к советам. Без сроков их реализации и без принуждения, но с ощутимым уровнем профессионального диалога на уровне самой судебной власти и антикоррупционных органов,

– сказал Смирнов.

Он добавил: "Убежден, что каждый упомянутый субъект властных полномочий готов к диалогу, следствием которого станут действительно качественные преобразования в работе этих органов".

Что предусматривает "дорожная карта реформ" от G7