К советам надо относиться как к советам: В ОП отреагировали на карту реформ от G7
Послы стран "Большой семерки" 25 января представили Украину "дорожную карту реформ". В Офисе Президента уже отреагировали на советы G7.
Источник: "Закон и Бизнес"
В Офисе Президента знали о рекомендации G7 еще в ноябре 2020 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.
К теме Как побороть коррупцию в Украине и решить проблемы КСУ и ВСУ: дорожная карта реформ от G7
Что заявил Смирнов
"Во время общения с дипломатическим корпусом мы получили соответствующие рекомендации. Учитывая очень широкий круг затронутых вопросов, я выступаю за широкое профессиональное обсуждение всех предложений на Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины", – заявил чиновник.
По его словам, к дискуссии следует включить представителей судебной власти, антикоррупционных органов и другой профессионального сообщества.
К советам надо относиться как к советам. Без сроков их реализации и без принуждения, но с ощутимым уровнем профессионального диалога на уровне самой судебной власти и антикоррупционных органов,
– сказал Смирнов.
Он добавил: "Убежден, что каждый упомянутый субъект властных полномочий готов к диалогу, следствием которого станут действительно качественные преобразования в работе этих органов".
Что предусматривает "дорожная карта реформ" от G7
- "Дорожная карта реформ" в Украине состоит из советов Конституционному Суду, судебной реформы и Верховного Суда.
- Так, рекомендуют усилить этические требования к судьям КСУ, обеспечить роль международных экспертов при проверке кандидатов и тому подобное.
- G7 предлагает укрепить подотчетность судей усиления дисциплинарной ответственности.
Поделиться новостью