У Украины есть ряд задач в отношениях с Европейским Союзом в 2021 году. Самые важные из них – начало консультаций по обновлению Соглашения об ассоциации и подписание договора о совместном авиапространстве.

Соглашение о совместном авиапространстве планируют подписать уже в начале 2021 года. Об этом в своей статье для "Зеркало недели" заявил заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква.

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Что сказал Жовква

В конце первого квартала 2021 года экспертная миссия Европейской комиссии сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения о промышленном безвизе.

Мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций. По результатам должны начать официальные переговоры о заключении этого соглашения,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в 2021 году Украина планирует начать диалог с ЕС по привлечению нашего государства к реализации Европейского зеленого соглашения.

Отношения с НАТО

В сфере отношений с НАТО, по словам Жовквы, важно использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.

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"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина – НАТО на высоком уровне", – подчеркнул политик.

Он также добавил, что ключевой задачей в 2021 году является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров НАТО на очередном саммите.