Надо найти золотую середину между свободой слова и защитой информбезопасности, – ОП
Стратегию информационной безопасности нужно разрабатывать совместно с представителями СМИ. В Офисе Президента подчеркнули, что эта инициатива является крайне важной, ведь информация теперь – оружие.
Источник:Офис Президента
В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности. На основе нее должна появиться и стратегия информационной безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк.
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Что говорят в офисе Президента
Костюк подчеркнул, что информация – это оружие.
Основная задача – найти золотую середину между свободой слова, ее защитой и в то же время – защитой информационной безопасности, к тому же когда мы находимся в стадии войны,
– заявил Костюк.
Советник акцентировал, что теперь критерием независимости и объективности СМИ почему-то стала оппозиционность к власти. Поэтому политик считает, что надо сотрудничать, ведь интересы государства и медиа по безопасности страны не отличаются.
Когда представят стратегию информационной безопасности
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что разработка стратегии продолжается, поэтому вскоре ее покажут людям.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что для информационной безопасности важна медиаграмотность граждан. По словам политика, этим вопросом сейчас занимаются несколько украинских министерств.
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