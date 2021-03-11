США уже наложили санкции на украинского олигарха Игоря Коломойского. Сейчас есть вероятность, что Офис Президента Владимира Зеленского также может на это решиться.

Кроме этого, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге не дал четкого ответа о возможных санкциях в отношении Игоря Коломойского. Об этом сказал политолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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По словам эксперта, есть шанс на то, что Офис Президента наложит санкции на олигарха.

"Тем более, беспрецедентный факт того, что развернули и посадили самолет с одним из бывших акционеров "Приватбанка" – это косвенный сигнал", – отметил Тизенгаузен.

Справка. Правоохранители посадили в аэропорту Борисполя самолет с фигурантом дела "Приватбанка". Сейчас там продолжается вручение подозрения, которое согласовала Ирина Венедиктова. СМИ писали, что речь идет о первом заместителе председателя правления банка в 2016 году Владимире Яценко.

Он также добавил, что если санкции и введут, то Коломойского об этом никто не будет предупреждать, как это было с Медведчуком. Все для того, чтобы не было времени переоформить документы и активы.

Смотрите видео: Тизенгаузен о санкциях Коломойскому

Санкции США против Коломойского: коротко

Госдеп США в начале марта 2021 года ввел санкции против Игоря Коломойского, ему запретили въезд в страну.

Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. В частности, причастность к значительной коррупции.

После этого у президента Владимира Зеленского отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.



Санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала