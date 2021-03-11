ОП может решиться на санкции Коломойскому, уже есть первые сигналы, – политтехнолог
США уже наложили санкции на украинского олигарха Игоря Коломойского. Сейчас есть вероятность, что Офис Президента Владимира Зеленского также может на это решиться.
Источник:24 канал
Кроме этого, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге не дал четкого ответа о возможных санкциях в отношении Игоря Коломойского. Об этом сказал политолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.
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По словам эксперта, есть шанс на то, что Офис Президента наложит санкции на олигарха.
"Тем более, беспрецедентный факт того, что развернули и посадили самолет с одним из бывших акционеров "Приватбанка" – это косвенный сигнал", – отметил Тизенгаузен.
Он также добавил, что если санкции и введут, то Коломойского об этом никто не будет предупреждать, как это было с Медведчуком. Все для того, чтобы не было времени переоформить документы и активы.
Смотрите видео: Тизенгаузен о санкциях Коломойскому
Санкции США против Коломойского: коротко
- Госдеп США в начале марта 2021 года ввел санкции против Игоря Коломойского, ему запретили въезд в страну.
- Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. В частности, причастность к значительной коррупции.
- После этого у президента Владимира Зеленского отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.
Санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала
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