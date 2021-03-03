Громкие приговоры в отношении ветеранов и активистов: у Зеленского хотят взяться за них
Офис Президента предлагает создать механизм для анализа решения судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей в Украине. Там объяснили, что стремятся сделать это в ответ на запрос общества на справедливость.
Источник:Офис Президента
У Зеленского не исключают, что сотни ветеранов и активистов могли испытать несправедливое применение законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях российской агрессии.
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Какие решения судов хотят проанализировать
- Говорится о резонансных уголовных делах и приговорах против ветеранов и общественных деятелей, начиная с 2014 года.
- В ОП объяснили, что имеют в виду дела против людей, которые боролись с российской агрессией и ее гибридными проявлениями.
- Все потому, что они могли стать жертвами произвола со стороны чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.
У Зеленского подчеркнули, что нужно законно проверить все решения и обстоятельства этих дел. В том числе и то, почему их фигуранты могли не получить надлежащей защиты от государства.
Кроме этого, Офис Президента хочет исследовать уголовные производства по фактам нападений на общественных деятелей. А именно те, в которых виновных до сих пор не привлекли к ответственности.
Первые шаги в этом направлении
Глава ведомства Андрей Ермак уже провел совещание с участием правоохранителей, народных депутатов, Министерства по делам ветеранов и уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
В течение встречи обсудили вызовы из-за наличия приговоров против ветеранов, которые общество считает несправедливыми, а также незавершенные расследования нападений на активистов.
В ОП пообещали, что вернут справедливость, если начиная с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей начинались безосновательные уголовные дела.
"Вместе с тем если блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, государство должно предоставить надлежащий ответ", – говорится в сообщении ведомства.
Громкие дела против активистов и ветеранов
Дела против Стерненко. Активиста не только обвиняют в умышленном убийстве нападающего, которое он объясняет самозащитой. Недавно Стерненко осудили за другое дело.
- Его отправили в тюрьму более чем на 7 лет за похищение пророссийского депутата Сергея Щербича. Сам политик ни разу с 2015 года так и не появился свидетельствовать в суд.
- По данным следствия, мотивом Стерненко и его соратника было завладение 300 гривнами. Активист все отрицает. Он считает, что дело является политически мотивированным и будет обжаловать приговор.
- Его поддерживает значительная часть общества. После оглашения приговора по всей Украине вспыхнули протесты за Стерненко. Одно из требований – освобождение осужденного до 9 марта.
Дело об убийстве Шеремета. В 2016 году в Киеве в результате взрыва в авто погиб журналист Павел Шеремет. В декабре 2019 года правоохранители сообщили о результатах расследования.
- Следствие назвало подозреваемых в убийстве – музыканта и ветерана Андрея Антоненко, кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Никто из них не признает своей вины. Сначала всех взяли под стражу, однако впоследствии Дугарь и Кузьменко изменили меры пресечения. Сейчас в СИЗО находится только Антоненко.
- Недавно бывший белорусский спецназовец Игорь Макар опубликовал пленки, на которых, вероятно, белорусские спецслужбы в 2012 году обсуждают убийство Шеремета.
- В то же время глава МВД Арсен Аваков заверил, если фигурантов дела оправдают, в таком случае к стороне обвинения могут применить санкции.
- Все это также вызвало значительный резонанс в обществе. На протестах в поддержку Стерненко также призывают к справедливому расследованию дела Шеремета.
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