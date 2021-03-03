Офис Президента предлагает создать механизм для анализа решения судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей в Украине. Там объяснили, что стремятся сделать это в ответ на запрос общества на справедливость.

У Зеленского не исключают, что сотни ветеранов и активистов могли испытать несправедливое применение законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях российской агрессии.

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Какие решения судов хотят проанализировать

Говорится о резонансных уголовных делах и приговорах против ветеранов и общественных деятелей, начиная с 2014 года.

В ОП объяснили, что имеют в виду дела против людей, которые боролись с российской агрессией и ее гибридными проявлениями.

Все потому, что они могли стать жертвами произвола со стороны чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

У Зеленского подчеркнули, что нужно законно проверить все решения и обстоятельства этих дел. В том числе и то, почему их фигуранты могли не получить надлежащей защиты от государства.

Кроме этого, Офис Президента хочет исследовать уголовные производства по фактам нападений на общественных деятелей. А именно те, в которых виновных до сих пор не привлекли к ответственности.

Первые шаги в этом направлении

Глава ведомства Андрей Ермак уже провел совещание с участием правоохранителей, народных депутатов, Министерства по делам ветеранов и уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В течение встречи обсудили вызовы из-за наличия приговоров против ветеранов, которые общество считает несправедливыми, а также незавершенные расследования нападений на активистов.

В ОП пообещали, что вернут справедливость, если начиная с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей начинались безосновательные уголовные дела.

"Вместе с тем если блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, государство должно предоставить надлежащий ответ", – говорится в сообщении ведомства.

Обратите внимание! Эти утверждения могут касаться дела Стерненко. Ранее активисту объявили подозрение об умышленном убийстве. Защищая себя, парень ранил одного из нападавших. Через некоторое время он умер. Виновных в одном из трех нападений на Стерненко до сих пор не наказали.

Громкие дела против активистов и ветеранов

Дела против Стерненко. Активиста не только обвиняют в умышленном убийстве нападающего, которое он объясняет самозащитой. Недавно Стерненко осудили за другое дело.

Его отправили в тюрьму более чем на 7 лет за похищение пророссийского депутата Сергея Щербича. Сам политик ни разу с 2015 года так и не появился свидетельствовать в суд.

По данным следствия, мотивом Стерненко и его соратника было завладение 300 гривнами. Активист все отрицает. Он считает, что дело является политически мотивированным и будет обжаловать приговор.

Его поддерживает значительная часть общества. После оглашения приговора по всей Украине вспыхнули протесты за Стерненко. Одно из требований – освобождение осужденного до 9 марта.

Дело об убийстве Шеремета. В 2016 году в Киеве в результате взрыва в авто погиб журналист Павел Шеремет. В декабре 2019 года правоохранители сообщили о результатах расследования.