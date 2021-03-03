Офис Президента "дал заднюю", чтобы не позориться на весь мир, – Шабунин об увольнении Сытника
В Верховной Раде нардепы собирали подписи за проведение внеочередной сессии, на которой должны были бы рассмотреть увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Однако сбор по неизвестным причинам приостановили.
Источник:24 канал
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что сбор подписей прекратили по приказу Офиса Президента. Там якобы напугались.
Интересно Увольнение Сытника: в Раде собирают подписи за проведение сессии
"Я думаю, что Офис Президента "дал заднюю", чтобы не позориться на весь мир сейчас. Однако никто не отменил идею это сделать", – заверил Шабунин.
По его словам, подписи по-прежнему собирают, просто зарегистрируют их не на этой неделе.
Каждый день должность независимого директора – это проблема олигархов и коррупционеров,
– сказал Шабунин, объясняя причину "войны" против Сытника.
Кому Сытник мешает
Глава ЦПК заверил, что главная причина – заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.
"Владимир Зеленский его "крышует и отмазывает" руками Шевченковского, Печерского, Апелляционного суда, ГБР, СБУ – скоро уже не будет кем Татарова от НАБУ спасать. Некомфортно Зеленскому, когда ему постоянно об этом деле напоминают, поэтому и спасает", – подытожил Шабунин.
Сбор подписей в Раде: кратко
- Нардепы собирали подписи за то, чтобы в четверг, 4 марта, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Там хотели обсудить увольнение директора НАБУ Артема Сытника.
- Виталий Шабунин заявлял, что процесс сбора подписей координирует народный депутат Артем Дмитрук.
- Юрист секретариата Совета общественного контроля при НАБУ Вадим Валько отмечал, что такие действия – незаконны.
Шабунин о сборе подписей в Раде: смотрите видео
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