В Верховной Раде нардепы собирали подписи за проведение внеочередной сессии, на которой должны были бы рассмотреть увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Однако сбор по неизвестным причинам приостановили.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что сбор подписей прекратили по приказу Офиса Президента. Там якобы напугались.

Интересно Увольнение Сытника: в Раде собирают подписи за проведение сессии

"Я думаю, что Офис Президента "дал заднюю", чтобы не позориться на весь мир сейчас. Однако никто не отменил идею это сделать", – заверил Шабунин.

По его словам, подписи по-прежнему собирают, просто зарегистрируют их не на этой неделе.

Каждый день должность независимого директора – это проблема олигархов и коррупционеров,

– сказал Шабунин, объясняя причину "войны" против Сытника.

Кому Сытник мешает

Глава ЦПК заверил, что главная причина – заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

Справка. Татарова подозревают в совершении коррупционного преступления. Экс-нардеп Максим Микитась заявил, что именно Татаров был посредником в передаче взятки – речь идет о хищении квартир Нацгвардии. Подозревают, что на них Татаров заработал 81 миллион гривен. Подробнее – здесь.

"Владимир Зеленский его "крышует и отмазывает" руками Шевченковского, Печерского, Апелляционного суда, ГБР, СБУ – скоро уже не будет кем Татарова от НАБУ спасать. Некомфортно Зеленскому, когда ему постоянно об этом деле напоминают, поэтому и спасает", – подытожил Шабунин.

Сбор подписей в Раде: кратко

Нардепы собирали подписи за то, чтобы в четверг, 4 марта, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Там хотели обсудить увольнение директора НАБУ Артема Сытника.

Виталий Шабунин заявлял, что процесс сбора подписей координирует народный депутат Артем Дмитрук.

Юрист секретариата Совета общественного контроля при НАБУ Вадим Валько отмечал, что такие действия – незаконны.

Шабунин о сборе подписей в Раде: смотрите видео