В 1948 году на Ближнем Востоке появилось новое государство – Израиль. Иудейская страна окруженная с 3 сторон арабскими соседями, а с четвертой морем. Для мусульманского мира, считавшего весь Ближний Восток своим наследием – иудеи стали костью в горле. Так появилась террористическая организация.

Конфликт они пытались решить силой, но не удалось. С территорий, подконтрольных израильским войскам, потянулись звенья беженцев – арабов.

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Создание Организации освобождения Палестины

В 1964 году арабские страны основали Организацию освобождения Палестины или ООП– разветвленную паутину, которая объединяла и координировала десятки небольших боевых групп, которые вели джихад против Израиля.

Борцы за права палестинцев осели в Иордании. Израильские акции возмездия за нападения на свои территории превратили это арабское королевство в поле боя, на котором иорданцы стали заложниками противостояния палестинских арабов и иудеев.

Король Хусейн бин Талал, сжав зубы, поддерживал единоверцев, но пока палестинцы не решили обвинить его в мягкотелости. А дальше попытались устроить переворот и захватить власть.



Король Хусейн бин Талал с Королевой / Фото cocteil.blogspot

Гражданская война в Ливане

На новом месте лидерам ООП пришлось все начинать сначала. Ливан – многонациональная страна, где вместе с мусульманами веками уживались христиане. Их почти 40%.

После арабо-израильских войн страна приняла много беженцев из Палестины. Со временем они и здесь попытались превратить многоконфессиональную страну в единую мусульманскую республику. Ливан, который после Второй мировой войны называли ближневосточной Швейцарией, охватила гражданская война.

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Палестинцы осели в Южном Ливане, ближе к границе с Израилем. Это давало им возможность время от времени нападать на израильтян, перекрывать дороги и атаковать мелкие поселения. Их тактика могла бы и дальше существовать, если бы палестинцы своими действиями не настроили против себя ливанских христиан.

Кроме обстрелов израильских территорий и устройства терактов, палестинцы вели охоту за израильтянами по всему миру. Угоняли самолеты и взрывали их, а в 1972 году палестинская организация "Черный сентябрь" окончательно закрепила за арабскими мусульманами образ безумного террориста в маске.

Террористы на Олимпиаде в Мюнхене

Пока израильские спортсмены готовились к выступлению, на территорию гостиничного комплекса пробрались 8 террористов. Они прошлись по комнатам и собрали атлетов:

2 из них убили на месте;

на месте; 9 – взяли в заложники.

Полицейские облавы были бесполезными, благодаря журналистским трансляциям, бойцы наблюдали за засадами в прямом эфире. Для предупреждения – расстреляли еще 2.



Атлеты, пострадавшие в результате событий / Фото sportarena

Террористы требовали вертолеты, автобусы и освобождения более 200 палестинцев из тюрем. Пока правоохранители разбирались с транспортом и заключенными палестинцами, террористы автобусами добрались до аэропорта. Уже там их ждала засада.

Когда злоумышленники поняли, что они в ловушке, то начали нашпиговывать спортсменов свинцом. Кого застрелить не успели – взорвали гранатами. Так, все 11 атлетов погибли.



Жертвы действий террористов / Фото sportarena

"Все заложники были военнослужащими. Мы убили только военных, которые были переодеты в спортивные костюмы. В то же время израильтяне убивали безоружных людей", – рассказал член организации Абу Дауд.

Мы не трогали ни детей, ни гражданских, но за 2 месяца до событий в Мюнхене, израильтяне разбомбили школу, убив детей,

– сказал Дауд.

Как оправдывались палестинцы

Ясиру Арафату и официальным палестинским организациям пришлось оправдываться. После Мюнхена палестинцам все труднее было удержать реноме народа с украденной страной.



Ясир Арафат / Фото fakt.pl

Теперь их видели прежде всего как террористов, готовых ради политических целей идти на массовые убийства даже людей, которые не причастных к политике – как спортсмены.

Оправдываясь перед миром, Арафат ничего не предпринимал, чтобы наказать "Черный сентябрь". ООП имело 2 риторики:

внутреннюю воинственную для себя;

внешнюю – потерпевшей жертвы для мира.



С 1972 по 1973 год террористы "Черного сентября" совершили по меньшей мере 12 нападений. Кроме захвата самолетов, они охотились на агентов Моссада, бомбардировали посольства и убивали израильских чиновников.

Палестинцы не хотели покидать Ливан

Постоянное давление на христианское население привело к открытому конфликту между палестинцами и силовыми структурами Ливана. Только к 1975 году за 4 года столкновений погибли более 100 тысяч человек, 200 тысяч получили ранения, и это уже не говоря о беженцах.

Просто покинуть Ливан палестинцы не могли.

Во-первых, здесь им было хорошо . Страна имела высокий уровень жизни. Со временем здесь выросли большие лагеря для беженцев. Часть из них обжилась и начала строить неплохую карьеру на новой родине.

. Страна имела высокий уровень жизни. Со временем здесь выросли большие лагеря для беженцев. Часть из них обжилась и начала строить неплохую карьеру на новой родине. Во-вторых, это был удобный плацдарм для атак на израильтян. Так у Арафата появилась идея захватить власть в Ливане. Он надеялся, что его сила позволит быстро это сделать. Тем более обещала помочь соседняя Сирия.

Узаконивание насильственных организаций

Параллельно с этим в 1974 году на одном из съездов арабских лидеров, Арафат смог убедить их в надежности своего плана. Поэтому единогласно все признали ООП и партию ФАТХ единственным законным представителем палестинского народа.

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Как для начала – это был очень хороший старт. Узаконить группировку, которая вела насильственную борьбу – еще никому в то время не удавалось. Но это было только начало. В том же 1974 году Ясир Арафат выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Я пришел к вам. В одной руке у меня Оливковая ветвь. В другой – оружие борца за свободу. Не позволяйте этой оливковой ветке выпасть из моей руки,

– сказал тогда Ясир Арафат.

Арафат готовился к сокрушительному удару

Несмотря на то, что гражданская война в Ливане продолжалась, сам Арафат решил ненадолго залечь на дно. Он готовился к нанесению сокрушительного удара по Израилю.

Первое, за что взялись в ООП – сбор средств. Он добивался благосклонности международных лидеров, открыто путешествуя по миру. Арабские лидеры, СССР и Китай встречали его, как президента, чтобы насолить проамериканскому Израилю.

Игрушки в дипломатию для силового крыла ФАТХ и ООП были чем-то непонятным.

Ясир Арафат хочет прекратить вооруженную борьбу. Мы хотим продолжить ее. Его попытка убить революцию. Он предал нас и больше не заинтересован в продолжении нашего дела,

– заявил член ФАТХ Абу Халид Аль-Амлех.

На самом же деле революция продолжалась, просто теперь и в дипломатической плоскости тоже. Когда международное сообщество признало ООП, внимание на них обратили и Human Rights.

Кроме гуманитарной помощи, их настойчиво призывали отказаться от насильственных методов борьбы палестинцев.

"Я хочу обратиться ко всем, кто говорит о нарушении прав человека. А где поделись эти правозащитники когда говорится об ущемлении наших прав? Вы видели что там происходит? Видели наши лагеря? А ливанские поселки, которые полностью разрушены ракетами и истребителями разных типов? И вы называете это гражданской войной. Конечно вы так будете говорить, потому что виновато в этом только ваше дитятко Израиль", – высказался лидер ООП Ясир Арафат.

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Оправдание было дельным, но только отчасти. Тактика федаинов заключалась в быстром обстреле, после которого боевики растворялись среди мирного населения или же вели обстрелы из жилых кварталов в надежде, что ответа не будет, никто не осмелится стрелять, рискуя сотнями гражданских жертв.

Израильтяне смогли. В тех регионах израильская армия уже хорошо закрепила свои позиции. Одно неосторожное движение и весь план Арафата пошел бы коту под хвост. Поэтому подразделения сидели тихо, выжидая приказа рвануть в бой.

Чем закончились ожесточенные противостояния – смотрите в программе.