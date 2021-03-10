ООН проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму
Дмитрий Кулеба вместе с коллегами из стран-партнеров примет участие в заседании по ситуации в оккупированном Крыму. Встреча созывается государствами-членами Совета Безопасности ООН.
Источник:МИД Украины
Более двадцати стран-членов Организации Объединенных Наций из разных регионов мира, среди них и Украина, стали соорганизаторами этого мероприятия.
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12 марта глава МИД Дмитрий Кулеба вместе с рядом министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров примет участие в неформальном виртуальном заседании высокого уровня по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины",
– отметили дипломаты.
Что известно о цели заседания
Мероприятие имеет целью усилить внимание Совета Безопасности ООН и международного сообщества к грубому нарушению Россией международного права и попыток легитимизировать оккупацию Крыма.
Участники заседания обсудят:
- продолжающуюся масштабную милитаризацию Крыма и региона Черного и Азовского морей;
- нарушение прав человека;
- ухудшение экономической и экологической ситуации на полуострове.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Государства Запада не признали аннексии Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.
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