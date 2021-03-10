Дмитрий Кулеба вместе с коллегами из стран-партнеров примет участие в заседании по ситуации в оккупированном Крыму. Встреча созывается государствами-членами Совета Безопасности ООН.

Более двадцати стран-членов Организации Объединенных Наций из разных регионов мира, среди них и Украина, стали соорганизаторами этого мероприятия.

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12 марта глава МИД Дмитрий Кулеба вместе с рядом министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров примет участие в неформальном виртуальном заседании высокого уровня по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины",

– отметили дипломаты.

Что известно о цели заседания

Мероприятие имеет целью усилить внимание Совета Безопасности ООН и международного сообщества к грубому нарушению Россией международного права и попыток легитимизировать оккупацию Крыма.

Участники заседания обсудят:

продолжающуюся масштабную милитаризацию Крыма и региона Черного и Азовского морей;

нарушение прав человека;

ухудшение экономической и экологической ситуации на полуострове.

Обратите внимание! Заседание в формате "Арриа" по временной оккупации Крыма является ежегодным мероприятием, которое проводит Украина вместе с партнерами для привлечения внимания к трагическим событиям февраля – марта 2014 года.

Оккупация Крыма Россией: коротко