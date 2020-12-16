Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в Крыму
Генассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную резолюцию о правах людей в оккупированном Крыму. За нее проголосовали 64 члена ООН.
Голосовали за резолюцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Укринформ.
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Как голосовали страны
- За – 64 члена ООН;
- против – 23 (в частности, страна-оккупант Россия);
- воздержались – 86 стран.
О чем говорится в резолюции
- Россия дискриминирует права жителей оккупированного Крыма. В частности, крымских татар, украинцев и людей, которые принадлежат к другим этническим и религиозным группам.
- Резолюция осуждает нарушения прав людей на полуострове, а также оккупацию Крыма.
- Кроме того, документ осуждает навязывание крымчанам российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения Крыма и подавление национальной идентичности.
- Генассамблея ООН также признает незаконной российскую юрисдикцию и администрацию в Крыму.
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