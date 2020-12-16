Генассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную резолюцию о правах людей в оккупированном Крыму. За нее проголосовали 64 члена ООН.

Голосовали за резолюцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Укринформ. Актуально Как Россия наращивает войска и вооружение в оккупированном Крыму: отчет миссии ОБСЕ Как голосовали страны За – 64 члена ООН;

против – 23 (в частности, страна-оккупант Россия);

воздержались – 86 стран. О чем говорится в резолюции Россия дискриминирует права жителей оккупированного Крыма. В частности, крымских татар, украинцев и людей, которые принадлежат к другим этническим и религиозным группам.

Резолюция осуждает нарушения прав людей на полуострове, а также оккупацию Крыма.

Кроме того, документ осуждает навязывание крымчанам российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения Крыма и подавление национальной идентичности.

Генассамблея ООН также признает незаконной российскую юрисдикцию и администрацию в Крыму.