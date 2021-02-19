В Организации Объединенных Наций подсчитали, что всего с начала боевых действий на Донбассе погибли более 13 тысяч человек. Кроме того, еще примерно 30 тысяч человек получили ранения.

Такую информацию Управление верховного комиссара ООН по правам человека предоставило изданию в ответ на запрос.

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Сколько людей стали жертвами войны на Донбассе

По подсчетам ООН, общее число погибших и пострадавших в результате конфликта на Донбассе за период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года составляет 42 – 44 тысячи.

13,1 – 13,3 тысячи человек погибли , среди них по меньшей мере 3,3 тысячи гражданских, примерно 4,1 тысячи украинских военных и примерно 5,7 тысячи членов вооруженных групп;

, среди них по меньшей мере 3,3 тысячи гражданских, примерно 4,1 тысячи украинских военных и примерно 5,7 тысячи членов вооруженных групп; 29,5 – 33,5 тысячи получили ранения, в том числе 7 – 9 тысяч гражданских, 9,7 – 10,7 тысячи украинских военных и 12,7 – 13,7 тысячи членов вооруженных групп.

В течение всего периода войны на Донбассе, на гражданских лиц приходится 25 – 26% от общего количества погибших людей. Таково соотношение и ранений.

Однако за годы оно существенно изменилось: с 33% в 2014 году до 4 – 5% в 2019 – 2020 годах,

– сообщили в ООН.

Там также отметили, что к статистике смертей военных отнесли случаи, не связанные непосредственно с военными действиями. В частности, в результате неосторожного обращения с оружием, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, убийств и самоубийств, которые составляют примерно 30% от общего количества.

Обратите внимание России невыгодно сейчас присоединять Донбасс, – постпред Украины в ООН Сергей Кислица

Важно! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 11 украинских военных. Больше о героях и обстоятельствах их смерти читайте по ссылке.