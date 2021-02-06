Кіровоградщина очолює український антирейтинг за показником захворюваності на рак. У 2020 році недугу діагностували майже у 4,5 тисяч мешканців області.

Місцеві медики не втомлюються повторювати – за таких умов перевірятися на онкомаркери варто хоча б раз на рік. Адже чим раніше виявити рак, тим легше його лікувати.

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У жінки виявили рак молочної залози

Про невтішний діагноз Інна Прокопчук дізналася у травні 2020 року. Тоді її почав непокоїти дискомфорт у грудях. Обстеження підтвердило найстрашніші здогадки. У ззовні здорової жінки – рак молочної залози на другій стадії.

Під час першого курсу лікування я пройшла 3 курси хіміотерапії. Після цього в мене була операція. Потім я пройшла ще 5 курсів хіміотерапії,

– розповіла Прокопчук.

Попереду в неї 20 сеансів променевої терапії. Один сеанс триває приблизно 2 хвилини. Спеціальні іонізувальні промені точково знищують ракові клітини.



Рак молочної залози – на 1 місці в Україні / Фото Getty Images

"Ми спочатку робимо розмітку. Дивимося, де які поля мають бути, яка глибина цих полів опромінення, скільки секунд потрібно, щоб вона отримала ту потрібну дозу", – зазначила лікарка-радіологиня Світлана Гардашнікова.

Цей вид раку – на 1 місці серед онкозахворювань

Рак молочної залози на 1-му місці в Україні серед усіх видів онкозахворювань. Щороку його виявляють у понад 16 тисяч жінок. Спровокувати хворобу може:

погана екологія;

шкідливі звички;

стрес.

Не останню роль відіграє і спадковість. Гардашнікова зазначила, що ультразвукове дослідження потрібно робити раз на рік, якщо немає жодних скарг.

Єдиний онкоцентр в області

Онкоцентр – єдиний в області державний заклад, де лікують хворих на рак. Онкотерапію там отримують приблизно 300 пацієнтів. З обласного бюджету в рік на потреби центру виділяють щонайменше 75 мільйонів гривень. Та цієї суми бракує, аби оновити устаткування, яке не змінювали десятиліттями.

У нас апарати не змінювалися з 1991 і 1978 років. Настав час, коли треба замінити апаратуру на новішу, тому що її вже не можна модернізувати,

– зауважив генеральний директор обласного онкоцентру Костянтин Яриніч.

Техногенні джерела радіації

Урановидобувні шахти Кіровоградщини – ще одне джерело онконебезпеки. Загалом цих копалень – 4. Кожна з них систематично порушує природоохоронне законодавство: зокрема забруднюють воду токсичними відходами.



Гендиректор онкоцентру / Фото з фейсбуку Костянтина Яриніча

Навіть штрафи в кількасот тисяч гривень ситуацію не рятують. Відсутня в області і чітка програма радіаційного захисту населення. Зусиллями екозахисників комісію, яка розроблятиме таку програму, вже сформували в обладміністрації.

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Втім чи затвердять документ у 2021 році – не відомо. Тим часом медики прогнозують, якщо не вжити заходів, загиблих від раку в області може побільшати удвічі – вже до кінця цього року.