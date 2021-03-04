Щемящая история из Черновцов: онкобольному Саше, которого брали на патрулирование, уже лучше
Рассказ об онкобольном Саше из Черновцов тронул Украину. Полицейские, чтобы поддержать мальчика с раком, взяли с собой на патрулирование и подарили мини-форму.
Источник:МВД Украины
10-летнему Саше специально по заказу сшили форму патрульного и изготовили специальный жетон с его фамилией. Даже в тяжелом состоянии в реанимации, под аппаратами, он не расставался со своей шапкой полицейского.
Эта история Полицейские в Черновцах "приняли на службу" онкобольного мальчика и осуществили его мечту
Саше стало лучше
Волонтер Марта Левченко, которая занимается Сашей и его мамой, поблагодарила управление полиции. Также отметила: сейчас он чувствует себя значительно лучше. И помогли в этом именно полицейские:
Эта Служба, эта необходимость, дает ему силы и видение себя в будущем. И пока мы ищем клинику, которая возьмется за спасение Сашки, эта вера в свою супер силу полицейского, держит его,
– написала Марта Левченко.
Как Сашу патрульные взяли с собой на службу: смотрите видео
История онкобольного Саши
- 10-летний Саша Андрейчук имеет четвертую стадию онкозаболевания. У мальчика опухоль мозга с метастазами, диагноз – медуллобластома.
- Несколько лет он болеет и пока врачи не готовы браться за его оперирование.
- Специалисты говорят, что помочь ему уже не смогут, поэтому мучить его химиями и больничными стенами не видят смысла.
- Саша уже не говорит и половина его тела парализована.
- Он вместе с мамой живет в Международном центре поддержки "Город добра", которым занимаются волонтеры.
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