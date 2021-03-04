Рассказ об онкобольном Саше из Черновцов тронул Украину. Полицейские, чтобы поддержать мальчика с раком, взяли с собой на патрулирование и подарили мини-форму.

10-летнему Саше специально по заказу сшили форму патрульного и изготовили специальный жетон с его фамилией. Даже в тяжелом состоянии в реанимации, под аппаратами, он не расставался со своей шапкой полицейского.

Эта история Полицейские в Черновцах "приняли на службу" онкобольного мальчика и осуществили его мечту

Саше стало лучше

Волонтер Марта Левченко, которая занимается Сашей и его мамой, поблагодарила управление полиции. Также отметила: сейчас он чувствует себя значительно лучше. И помогли в этом именно полицейские:

Эта Служба, эта необходимость, дает ему силы и видение себя в будущем. И пока мы ищем клинику, которая возьмется за спасение Сашки, эта вера в свою супер силу полицейского, держит его,

– написала Марта Левченко.

Как Сашу патрульные взяли с собой на службу: смотрите видео

История онкобольного Саши